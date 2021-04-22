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Елена Малышева помолодела и превратилась в жгучую брюнетку

22.04.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Елена Малышева помолодела и превратилась в жгучую брюнетку
Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Елену Малышеву привыкли видеть блондинкой с классической стрижкой и утонченной оправой очков. На этот раз ее не узнали.

Ведущая Елена Малышева опубликовала в своем Инстаграм архивное фото, на котором предстала рядом с давним другом и коллегой Германом Гандельманом. В тексте ведущая Первого канала поздравила его с днем рождения и отметила, что они знакомы с 1978 года. Малышева призналась, что ей трудно поверить в то, что они уже так давно дружат. Ведущая назвала коллегу самым добрым и чутким врачом, которого она знает. В тексте она любя назвала его Геркой и шутя намекнула, что с годами он сильно изменился внешне, но это не главное. Малышева написала, что у Германа Шаича давно уже нет той пышной прически, которую видно на фото.

«Именно такой человек должен был стать врачом. Это действительно его Призвание. И он самый лучший, самый грамотный врач из всех, кого я знаю», – написала Елена Малышева.


На фото теледоктор предстала с черными волосами и в очках с квадратной оправой. В глазах подписчиков она превратилась в молодую жгучую брюнетку. Оба коллеги предстали с улыбками на лице.

Поклонники присоединились к поздравлениям Малышевой и пожелали Герману Гандельману долгих лет и процветания. Некоторые признались, что не узнали ведущую Елену Малышеву.
 
 
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Ведущая опубликовала в своем Инстаграм архивное фото.
 
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