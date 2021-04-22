Источник материала: UDF



Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com

«Именно такой человек должен был стать врачом. Это действительно его Призвание. И он самый лучший, самый грамотный врач из всех, кого я знаю», – написала Елена Малышева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Елена Малышева помолодела и превратилась в жгучую брюнетку Ведущая опубликовала в своем Инстаграм архивное фото.

Ведущаяопубликовала в своем Инстаграм архивное фото, на котором предстала рядом с давним другом и коллегой. В тексте ведущая Первого канала поздравила его с днем рождения и отметила, что они знакомы с 1978 года. Малышева призналась, что ей трудно поверить в то, что они уже так давно дружат. Ведущая назвала коллегу самым добрым и чутким врачом, которого она знает. В тексте она любя назвала его Геркой и шутя намекнула, что с годами он сильно изменился внешне, но это не главное. Малышева написала, что у Германа Шаича давно уже нет той пышной прически, которую видно на фото.На фото теледоктор предстала с черными волосами и в очках с квадратной оправой. В глазах подписчиков она превратилась в молодую жгучую брюнетку. Оба коллеги предстали с улыбками на лице.Поклонники присоединились к поздравлениям Малышевой и пожелали Герману Гандельману долгих лет и процветания. Некоторые признались, что не узнали ведущую Елену Малышеву.