ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Немцы показали самый большой SUV в истории Volkswagen

22.04.2021 13:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Девиз современных автопроизводителей — «Меньше минивэнов, больше кроссоверов!» Компания Volkswagen неустанно продолжает расширять линейку своих SUV. На автосалоне в Шанхае немцы провели презентацию модели Talagon. Не спешите запоминать это название, автомобиль пока предназначен только для Китая. Это самый крупный SUV в истории Volkswagen.

Немцы показали самый большой SUV в истории Volkswagen

Новинка разрабатывалась в R&D-центре альянса FAW-VW и смахивает на прототип SMV Concept 2019 года. Габаритная длина Talagon составляет 5152 мм, ширина — 2002 мм, а высота — 1795 мм. Таким образом, он на 112 мм длиннее, на 12 мм шире и на 15 мм выше, чем Volkswagen Teramont (в США он называется Volkswagen Atlas), с которым разделяет платформу и колесную базу (2980 мм).

Немцы показали самый большой SUV в истории Volkswagen

Новый кроссовер основан на платформе MQB Evo, которая используется в основном для компактных моделей типа Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Клиентам предложат 6- и 7-местные модификации SUV. Салон модели некоторыми элементами напоминает Teramont, но передняя панель здесь более современная. Говорят, базовая версия автомобиля получит 2,5-литровый V6, работающий в паре с DSG и полным приводом 4Motion. В китайских СМИ упоминается еще 2-литровый TSI, которого нет в пресс-релизе.

Немцы показали самый большой SUV в истории Volkswagen
Немцы показали самый большой SUV в истории Volkswagen
Немцы показали самый большой SUV в истории Volkswagen
Volkswagen Golf VI (Mk6), 2009 г.в., 183 000 км
серый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
15 585 р.
5999$ / 4994€
Volkswagen Passat CC I, 2010 г.в., 185 000 км
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
22 083 р.
8500$ / 7076€
Volkswagen Polo V Рестайлинг, 2018 г.в., 49 950 км
синий, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
30 267 р.
11 650$ / 9698€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девиз современных автопроизводителей — «Меньше минивэнов, больше кроссоверов!» Компания Volkswagen неустанно продолжает расширять линейку своих SUV. На автосалоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by