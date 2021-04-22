Немцы показали самый большой SUV в истории Volkswagen

Источник материала: Onliner

Девиз современных автопроизводителей — «Меньше минивэнов, больше кроссоверов!» Компания Volkswagen неустанно продолжает расширять линейку своих SUV. На автосалоне в Шанхае немцы провели презентацию модели Talagon. Не спешите запоминать это название, автомобиль пока предназначен только для Китая. Это самый крупный SUV в истории Volkswagen.





Новинка разрабатывалась в R&D-центре альянса FAW-VW и смахивает на прототип SMV Concept 2019 года. Габаритная длина Talagon составляет 5152 мм, ширина — 2002 мм, а высота — 1795 мм. Таким образом, он на 112 мм длиннее, на 12 мм шире и на 15 мм выше, чем Volkswagen Teramont (в США он называется Volkswagen Atlas), с которым разделяет платформу и колесную базу (2980 мм).





Новый кроссовер основан на платформе MQB Evo, которая используется в основном для компактных моделей типа Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Клиентам предложат 6- и 7-местные модификации SUV. Салон модели некоторыми элементами напоминает Teramont, но передняя панель здесь более современная. Говорят, базовая версия автомобиля получит 2,5-литровый V6, работающий в паре с DSG и полным приводом 4Motion. В китайских СМИ упоминается еще 2-литровый TSI, которого нет в пресс-релизе.











