БГУИР объяснил сокращение набора на некоторые IT-специальности

Источник материала: Onliner

На днях главный вуз айтишников опубликовал план по набору студентов первого курса в этом году. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом сократился прием что на платное отделение, что на бюджетное — на это обратил внимание ресурс dev.by. Пресс-служба БГУИР прокомментировала ситуацию для Onliner.

Из опубликованных данных следует, что прием на «бюджет» сократился на 2,1%, а на платное отделение — сразу на 17,3%. Среди факультетов, которых коснулось сокращение приема, — популярный факультет компьютерных систем и сетей (ФКСиС). В этом году планируется принять 480 студентов, в то время как год назад сюда поступили более шестисот человек. Также вакантных мест стало меньше и на некоторых других факультетах.

Однако есть специальности, на которые плановый набор увеличился, причем сразу в полтора-два раза. Так произошло со специальностью «медицинская электроника» (было 20 мест, стало 40), «защита информации в телекоммуникациях» (было 30, стало 45).

Мы обратились в БГУИР за уточнением причин, по которым сокращается плановый набор. Приводим комментарий в полном виде:

— Чем вызвано уменьшение планируемого набора студентов БГУИР в этом году?

— При формировании набора учитываются факторы:

1. Заказы на подготовку специалистов от предприятий, организаций — заказчиков кадров.

2. Спрос на специалистов той или иной специальности зарубежных партнеров БГУИР.

3. Предельная численность обучающихся, предусмотренная специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность в разрезе специальностей и форм получения образования.

4. Эффективность организации и обеспечение качества подготовки во время образовательного процесса (комплектность учебных групп и потоков по специальностям, загрузка материально-технической базы).

Учет указанных выше факторов позволяет поддерживать высокое качество обучения на I ступени получения образования и обеспечивать прием белорусских граждан на уровне 2900—3400 человек.

— Можно ли ожидать, что сокращение плана набора по некоторым специальностям приведет к увеличению проходных баллов?

— На протяжении последних 3 лет проходные баллы на дневную бюджетную форму обучения на I ступень составляют 235—380 баллов. Ожидаем сохранения этой тенденции.