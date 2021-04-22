Мужчина, который поджег себя в центре Минска, проходит реабилитацию

Источник материала: Onliner

Вот уже три месяца борется за жизнь 35-летний водитель троллейбуса Павел Баньковский, который совершил самоподжог в Минске. Мужчину смогли потушить и доставили в больницу. На тот момент врачи диагностировали ожог 72% тела. Павел находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Он выжил и уже проходит реабилитацию.

«Состояние пациента, который в январе совершил самоподжог на площади Независимости, — средней степени тяжести, — сообщает Министерство здравоохранения. — Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Хирургическое лечение уже проведено в полном объеме. В настоящее время, в соответствии с протоколами лечения, он проходит курс реабилитации».

Напомним, все случилось около 11 утра 22 января. На многочисленных видео видно, как напротив здания Дома правительства горит мужчина и к нему бегут какие-то люди. По всей видимости, охранники Дома правительства. Позже следствие установило, что мужчина «облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег». Спустя час после случившегося в провластных телеграм-каналах появилось имя мужчины и его место работы. Пострадавшим оказался 35-летний водитель троллейбуса Павел Баньковский. Известно, что у мужчины трое детей.

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