Мотоциклист опасно опередил поток на МКАД (видео)

Источник материала: Onliner

В сети появился ролик, снятый на минской кольцевой дороге, на тему «На дорогах появились мотоциклы». В записи можно заметить, как водитель байка решил на довольно высокой скорости опередить поток. Так как левые полосы были заняты автомобилями, он решил проехать в опасной близости от разделительного ограждения — за сплошной желтой линией разметки.

«Господа, имейте немного здравого смысла. Вас же не ждут в таком месте, — прокомментировал автор ролика Виталий. — А еще там песок, камушки и прочий хлам встречается».

Мотоциклистам стоит знать, что с 23 по 30 апреля ГАИ намерена провести республиканскую акцию «Мотодвижение — без нарушений». Инспекторы собираются уделить особое внимание всем водителям двухколесных МТС, в том числе «пресечению хулиганских действий со стороны мотоциклистов».