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На вторую половину дня объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которые ожидают Беларусь во второй половине дня.
Как отмечается, сегодня до 18 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
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Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которые ожидают Беларусь во второй половине дня.
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