Новое поколение Skoda Fabia: официальные эскизы

Источник материала: Tut.by

В Skoda подтвердили, что премьера Fabia четвертого поколения назначена на май, а пока компания опубликовала несколько эскизов, дающих представление о дизайне будущей машины.





Внешность компактного хэтчбека станет более динамичной — в первую очередь за счет более покатой крыши и увеличенного наклона задних стоек. Также новая Fabia получит более узкие фары и горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на пятой двери.









Многие подробности и характеристики новой Fabia компания озвучила еще в феврале, о которых, собственно, AUTO.TUT.BY уже сообщал . Напомним, что базируется новая «пятидверка» на платформе MQB-A0, использование которой позволило сделать более просторным салон и расширить набор электронных вспомогательных систем, среди которых и адаптивный круиз-контроль Travel Assist. Появятся и новые опции, в том числе коленная подушка безопасности для водителя и виртуальные приборы. Линейка двигателей будет включать только бензиновые моторы MPI и TSI серии Evo с отдачей от 65 до 150 л.с.





Европейские продажи новой Fabia начнутся во второй половине текущего года, позже в гамме появится и универсал.