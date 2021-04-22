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Новое поколение Skoda Fabia: официальные эскизы
Источник материала: Tut.by
В Skoda подтвердили, что премьера Fabia четвертого поколения назначена на май, а пока компания опубликовала несколько эскизов, дающих представление о дизайне будущей машины.
Внешность компактного хэтчбека станет более динамичной — в первую очередь за счет более покатой крыши и увеличенного наклона задних стоек. Также новая Fabia получит более узкие фары и горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на пятой двери.
Многие подробности и характеристики новой Fabia компания озвучила еще в феврале, о которых, собственно, AUTO.TUT.BY уже
Европейские продажи новой Fabia начнутся во второй половине текущего года, позже в гамме появится и универсал.
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В Skoda подтвердили, что премьера Fabia четвертого поколения назначена на май, а пока компания опубликовала несколько эскизов, дающих представление о дизайне будущей...
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