Эхо коммунального коллапса. МАРТ пригрозил ответственностью за превышение надбавок на питьевую воду

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание на недопустимость злоупотреблений при формировании цен на питьевую воду. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.



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— Учитывая сложившуюся в некоторых районах города Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле, — говорится в сообщении ведомства. — Питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с чем с учетом складывающейся ситуации министерство настоятельно рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%.

Министерство также предлагает сообщать о существенном росте цен через онлайн-форму .

За нарушения законодательства о ценах и ценообразовании предусмотрена административная ответственность.

Напомним, авария на трубопроводе произошла вечером в среду, 21 апреля, в результате без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской. Для снабжения жителей города питьевой водой был организован ее подвоз — в первую очередь к больницам. В 00.15 аварию локализовали, а спустя полтора часа водоснабжение восстановили, но санслужбы не рекомендуют пить воду из-под крана.