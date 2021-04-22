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Эхо коммунального коллапса. МАРТ пригрозил ответственностью за превышение надбавок на питьевую воду
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание на недопустимость злоупотреблений при формировании цен на питьевую воду. Об этом
— Учитывая сложившуюся в некоторых районах города Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле, — говорится в сообщении ведомства. — Питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с чем с учетом складывающейся ситуации министерство настоятельно рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%.
Министерство также предлагает сообщать о существенном росте цен через
За нарушения законодательства о ценах и ценообразовании предусмотрена административная ответственность.
Напомним, авария на трубопроводе
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- Питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с чем с учетом складывающейся ситуации министерство настоятельно рекомендует...
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