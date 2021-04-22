Измены, мордобой и слухи о том, что Богомолов - гей. История самой скандальной пары российского шоу-бизнеса

Источник материала: Tut.by

Оба участника этой сладкой парочки даже по отдельности самые скандальные герои российского шоу-биза. Его режиссерские постановки повергают в шок даже самых прожженных циников, а о ее журналистских работах не далее, чем накануне, написала самая известная в мире газета The Times: «Крестная дочь Путина Ксения Собчак предоставила эфирное время насильнику с целью оправдать его преступления».

Звучащие на этом фоне сплетни (все громче с каждым днем) об их разводе настораживают. Скандала каких размахов стоит ждать от разводящихся людей, которые вместо свадебного лимузина катались на катафалке? Вспоминаем страстную историю любви Константина Богомолова и Ксении Собчак и пытаемся понять — вместе они или нет?

А началось всё с того, что Ксения полюбила ходить на премьеры, выставки и другие культурные мероприятия в компании одиозного режиссера, а не статного красавца мужа — актера Максима Виторгана. Ну и что — мало ли, кто с кем дружит. В конце концов они были давно знакомы, со времен одной из премий «Сноб», где Ксюша была просто покорена размахом творческих идей Константина. Немного позже она возьмет у него интервью для телеканала «Дождь», где изо всех сил будет льстить Богомолову и заигрывать с собеседником в совершенно не свойственной ей манере:

— За вами действительно любопытно следить на Facebook, — мило улыбалась она.

Богомолову интервью понравилось. Чего не скажешь о его жене Дарье Мороз. Уже тогда она заподозрила неладное, но обошлось. Однако в 2018-м Ксения и уже свободный Константин снова встретились, и их чувства вспыхнули ярким пламенем.

— Любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. Это был сложный период, который мы по-разному переживали, — поделится позже Собчак.

Но тогда светская львица старалась скрыть ото всех свой роман. Публиковала многочисленные семейные сторис в своем Инстаграме, в которых нежничала с супругом и всеми своими действиями буквально кричала: «У нас все в порядке!». Только вот вскоре в Сети появились фото и видео совсем другого толка. Виторган врывается в ресторан, где ужинает его жена с любовником, вытаскивает своего соперника на улицу и бьет несколько раз в лицо.

Драку назвали постановкой самой Собчак, только вот шрамы и синяки у Богомолова были самые настоящие:

— Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное давление нормализовано, — отчитался на следующий день после инцидента режиссер.

Виторган же шутливо расшаркался в своем Инстаграме после шквала комментариев подписчиков: «Мужик!», «Молодец!», «Надо повторить!»:

— Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны.

А буквально через месяц супруги освободили друг друга от взаимного общения и присутствия. На память об отношениях с Ксенией Анатольевной, Максиму Виторгану досталась изрядно (на тот момент) постройневшая фигура и любимый сын Платон.

— Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество и тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган.

И вот уже никого не стесняясь, Собчак и Богомолов появляются вместе в свете, обнимаются и целуются для фото, отплясывают под Киркорова и фиксируют каждое свое любовное признание в социальных сетях. А вскоре объявляют о грядущей свадьбе. Днем для бракосочетания и венчания была выбрана пятница — 13 сентября.

— Если вместо подарка молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого, — гласил текст пригласительного на торжество.

Молодые приехали на катафалке, а во время свадебного обеда невеста станцевала для жениха и всех гостей эротический танец в черном боди и красной повязке. Ксения была безумно влюблена, и это не ускользнуло ни от кого. А вот Константин… Уже тогда прозвучали первые обвинения в адрес режиссера — говорят, женщин он выбирает по принципу личной выгоды.

— Моя жизнь с Костей была направлена на то, чтобы его позиционировать в мир определенным образом. Я уже была состоявшейся в своем деле, а к нему только пришла известность. Я сознательно всегда была «при нем», что вполне адекватно, он — мужчина, глава семьи, я — женщина; он — режиссер, я — актриса. Большой круг общения, совместные проекты, — намекнула его бывшая жена Дарья Мороз на суть отношений Константина с Ксенией.

Ее слова подтверждали и недавнее назначение Константина на должность худрука «Театра на Малой Бронной»: отношения с известной ведущей и наследницей знаменитой фамилии вызвало интерес к талантливому, но не столь популярному режиссеру. И, спустя всего пару лет после свадьбы, в прессе стали появляться заголовки «Собчак и Богомолов расстаются».

Все началось с того, что пара вдруг не села рядом на премьере спектакля в одном из пермских театров. Более того, после окончания постановки Константин Богомолов даже не подошел к супруге, прискакавшей на премьеру только ради того, чтобы побыть немного с мужем.

Дальше-больше: скандальный режиссер отказался вести премию «Жара Music Awards» в паре c женой, а ведь организаторы мероприятия еще в прошлом году заявили этот тандем. Конечно, после этих двух неприятных событий Ксения и Константин появились вместе на премьере фильма Данилы Козловского «Чернобыль», но это уже никого не впечатлило.

— Браку Собчак и Богомолова недолго осталось. Собчак — всего-навсего жена при муже. Старается, тянет на себе, лепит. Что-то даже жалко мне и ее стало. Костик выжмет из Ксении все, что ему нужно, и пойдет дальше. Женится на какой-нибудь женщине, уже уровнем намного выше, чем Собчак: с незапятнанной репутацией и связями в правительстве. Богомолову пора становиться академическим режиссером типа Кончаловского или Михалкова. Маститым, именитым мастером. Будет снимать кино на бюджетные деньги, получит орден или даже два, проживет в сытости. Мастер не может быть рядом с женщиной в костюме лошади. Это же очевидно, — ехидно написала у себя в социальных сетях блогер Лена Миро.

В качестве более перспективных жен Лена предложила Константину рассмотреть кандидатуры Тины Канделаки, а еще лучше — Маргариты Симоньян, у которой, по слухам, не все ладится с нынешним супругом Тиграном Кеосаяном.

А вот балерина Анастасия Волочкова считает, что Канделаки и Марго останутся в любом случае не у дел. Любительница бань и шпагатов назвала брак Собчак и Богомолова фиктивным. По ее мнению, Константин — гей, тщательно скрывающий свою ориентацию.

— Фейк, фикция. И я не знаю, зачем ей это надо. Извините, устроить эту дешевую показуху на всю страну… Катафалки на свадьбу… Ну, знаете, это вне моего понимания. Интересно, они вот разводиться поедут тоже на катафалке?

Хотя, может, слухи о разводе не больше, чем сплетни. Ведь буквально на днях Богомолов проявил себя настоящим брутальным мачо. Во время их совместного выхода в свет с супругой к Ксении стал приставать какой-то нахал, объявив себя, не больше ни меньше, любовником Собчак. Константин толкнул парня так, что тот еле устоял на ногах.

— Он руки распускает… Сумасшедшие люди, бывает. Пытался потрогать Масю, — объяснил журналистам свое поведение режиссер.

Стал ли бы он вести себя так резко, если бы ему было все равно — большой вопрос. Так что запасаемся попкорном и ждем новую серию этого увлекательного реалити.