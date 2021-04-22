Мошенники сняли со счета учительницы из Витебска 7 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Очередной жертвой интернет-мошенников стала 56-летняя учительница одной из школ в Витебске: с ее счета сняли более 7 тысяч рублей, сообщает милиция региона.





Женщине позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником безопасности банка, карточкой которого она пользуется.

Собеседник сообщил педагогу, что с ее счета списаны деньги и надо срочно установить защиту на личный интернет-кабинет.

Вскоре с женщиной уже общалась девушка-«оператор». В итоге учительница установила на свой телефон незнакомое приложение, назвала собеседнице сумму на своем счете и необходимые реквизиты. На этом разговор и закончился.

Позже женщина позвонила в службу поддержки банка, и ей сообщили, что с ее счета списано более 7 тысяч рублей.

Белорусы, помните! Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах ;

; сотрудники банка никогда не спрашивают код подтверждения транзакции;

подтверждения транзакции; никому и никогда нельзя называть CVV-код карты — три цифры на обратной ее стороне. И напомним: в Viber появилась функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников — вот здесь все подробно .