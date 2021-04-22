ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мошенники сняли со счета учительницы из Витебска 7 тысяч рублей

22.04.2021 14:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Очередной жертвой интернет-мошенников стала 56-летняя учительница одной из школ в Витебске: с ее счета сняли более 7 тысяч рублей, сообщает милиция региона.


Женщине позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником безопасности банка, карточкой которого она пользуется.

Собеседник сообщил педагогу, что с ее счета списаны деньги и надо срочно установить защиту на личный интернет-кабинет.

Вскоре с женщиной уже общалась девушка-«оператор». В итоге учительница установила на свой телефон незнакомое приложение, назвала собеседнице сумму на своем счете и необходимые реквизиты. На этом разговор и закончился.

Позже женщина позвонила в службу поддержки банка, и ей сообщили, что с ее счета списано более 7 тысяч рублей.

Белорусы, помните!

  • Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах;
  • сотрудники банка никогда не спрашивают код подтверждения транзакции;
  • никому и никогда нельзя называть CVV-код карты — три цифры на обратной ее стороне.

И напомним: в Viber появилась функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников — вот здесь все подробно.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Первомайского РОВД Витебска, с начала года только на территории этого района города зафиксировано более 100 хищений путем использования компьютерной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушка заклікаў Ціханоўскую стаць прэзідэнткаю, каб Беларусь не страціла суверэнітэту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by