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Мошенники сняли со счета учительницы из Витебска 7 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
Очередной жертвой интернет-мошенников стала 56-летняя учительница одной из школ в Витебске: с ее счета сняли более 7 тысяч рублей,
Женщине позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником безопасности банка, карточкой которого она пользуется.
Собеседник сообщил педагогу, что с ее счета списаны деньги и надо срочно установить защиту на личный интернет-кабинет.
Вскоре с женщиной уже общалась девушка-«оператор». В итоге учительница установила на свой телефон незнакомое приложение, назвала собеседнице сумму на своем счете и необходимые реквизиты. На этом разговор и закончился.
Позже женщина позвонила в службу поддержки банка, и ей сообщили, что с ее счета списано более 7 тысяч рублей.
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