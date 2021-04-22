Что подарить девушке в районе 100−200 рублей? Для тех, кому нет времени думать о днях рождения

Источник материала: Tut.by

Когда нужно выбирать подарок к дню рождения, это всегда проблема. Как будто других забот нет! Конечно, хочется сделать человеку приятно, но иногда банально нет времени задуматься, что же ему надо. Особенно если на первый взгляд «всё есть». LADY подобрала пять подарков в районе 100−200 рублей, которые будет не стыдно подарить своей подруге, сестре, девушке, да и в некоторых случаях — маме. Вдруг именно это вы искали?

Для красоты: прибор для очищения и ухода за лицом

Все девушки знают, что залог красивой кожи — тщательный уход. И если различными тониками, гелями, пилингами уже никого не удивишь, то такой технологичной штукой — вполне. Ультразвуковые приборы для лица бывают разные. Конкретно этот — Gezatone Bio Sonic 770S — может и очищать, и тонизировать лицо, есть даже опция лифтинга. Девайс может делать ультразвуковой пилинг, фонофорез и (самое приятное на слух) микромассаж.

Скажем честно: гарантировать, что это 100%-ная правда, мы не можем. Зато можем гарантировать, что «поиграть» с таким прибором будет интересно любой женщине. И даже если в результате он не подойдет, все равно подарок удался. Ведь теперь она точно знает: ей уже не надо мечтать о таком и тратить деньги.

Для настроения: фотоаппарат с моментальной печатью снимков

Такой прибор вряд ли купишь себе сам, но вот когда видишь — очень хочется. В эпоху смартфонов и цифровых камер мы все соскучились по чему-то тактильному и осязаемому. Возиться с пленкой и прочими сложными нюансами с аналоговыми камерами, конечно, не всем охота. Для таких случаев и придуманы такие «крошки».

Цены на них совсем разные и могут даже быть выше 400 рублей. Но Fujifilm Instax Mini 11 вполне себе «терпимый» по этому параметру: можно уложиться и в 230. Главное — не рассчитывайте на супер-пупер-качество фотографий, надо понимать, что это скорее «игрушка» для настроения. И не снимайте против солнца!

«Про запас»: беспроводные наушники

Наушники есть уже у всех, причем даже беспроводные. Но это та вещь, которая уж точно не бывает лишней. Наушники теряются, ломаются, причем всегда в самый неподходящий момент — когда нет возможности купить новые. Так что с таким подарком трудно прогадать.

Советуем взять JBL Tune 215 TWS. Во-первых, здесь есть резиновые амбушюры: наушники без них «ложатся» не в каждое ухо, а с ними вы не прогадаете. Во-вторых, они могут работать по отдельности: пока слушаете один, второй ставите на зарядку. В-третьих, они с технологией Pure Bass — для тех, кому вечно не хватает «глубины» звука. Держат заряд до 25 часов. Чем не подарок?

Для расслабления: парафиновая ванночка

Готовы спорить: такой штуки у девушки, которой вы ищете подарок, у нее еще нет. Так зачем она? Ванночка дает возможность плавить парафин и делать защитные процедуры для сухой кожи. Вообще, ее можно использовать для лица и даже всего тела, зачерпывая парафин, но чаще всего она все-таки покупается для рук.

Ванночка от Kapous нам понравилась своим дизайном: ненавязчивый, без странных элементов и вырвиглазных цветов. Не забудьте взять в комплект сам парафин, полиэтиленовые перчатки, махровые рукавицы, кисть для парафина, скрабики — все это нужно для удобства процедуры. Ванночка расплавит парафин при своей полной загрузке за 1,2−2 часа. Идеальная вещь для посвящения времени себе и своему телу.

Для саморазвития: электронная книга

Конечно, такой подарок стоит выбирать, если вы точно знаете, что девушка любит читать. Иначе книга будет пылиться на полке. Варианты девайсов есть очень разные: модели некоторых брендов стоят под 3000 рублей (мы не шутим). Но на самом деле можно выбрать достаточно простой гаджет. Главное, чтобы он поддерживал популярные форматы, радовал глаз и имел специальный экран с технологией для электронных книг.

У PocketBook 614 Plus все это есть, причем по весьма приемлемой цене. Экран Е-Ink Carta не бликует на солнце, книга поддерживает восемь форматов, позволяет вставлять карту памяти microSD, да и весит немного — 170 граммов. В общем, подходящая вещь, чтобы попробовать подарить человеку веру в электронные, а не бумажные книги.