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Воду в пострадавших районах Минска по-прежнему нельзя пить

22.04.2021 14:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Санэпидемслужба столицы сделала пробы воды и сообщила, что только вода из камеры переключения № 5 (Минск, Чижевских) соответствует норме.

«Согласно результатам лабораторных исследований пробы воды, отобранные из пробоотборного крана РПНС «Курасовщина-1» (ул. Корженевского, 8б), не соответствуют по показателю «мутность» и содержанию железа; пробы воды, отобранные из пробоотборного крана РПНС «Серебрянка» (ул. Рокоссовского, 12/2) не соответствуют по показателям «цветность», «мутность» и содержанию железа; пробы воды, отобранные в камере переключения №5 (ул. Чижевских), соответствуют по всем исследованным показателям», - говорится в сообщении.

Контроль качества питьевой воды, подаваемой населению Заводского, Ленинского и Октябрьского районов Минска продолжается.

Воду все еще рекомендуют пить привозную или бутилированную.

 
Теги: Минск
 
 
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Санэпидемслужба столицы сделала пробы воды и сообщила, что только вода из камеры переключения № 5 (Минск, Чижевских) соответствует норме.
 
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