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Лаборанты исследовали воду в пострадавших минских районах. И какие результаты?

22.04.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кое-где уже все в порядке.


Специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы отобрали сегодня утром пробы питьевой воды в районах, которые пострадали от аварии на водопроводе на улице Уборевича. К обеду появились результаты исследований, пишут «Минск-Новости». 
 
По данным специалистов, на насосной станции «Курасовщина-1» вода не соответствует нормам по мутности и содержанию железа. Пробы воды из крана РПНС «Серебрянка» также не соответствуют нормам по цветности, мутности и содержанию железа. А вода из камеры на улице Чижевских соответствует всем нормам:
 
— Контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям Заводского, Ленинского и Октябрьского районов, продолжается. Учитывая полученные результаты исследований, рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду, — сказали специалисты.
 
Теги: Минск
 
 
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