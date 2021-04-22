Отмена полетов в Турцию из Москвы взвинтила цены на перелет в Минск

Как пишет «Коммерсантъ», рост цен спровоцировал еще и повышенный спрос на путешествия в преддверии майских праздников.





При этом увеличить число рейсов в Минск российским авиакомпаниям пока не разрешают. На данный момент «Аэрофлот» летает в Минск четыре раза в неделю, Utair — всего раз, а «Белавиа» выполняет пять рейсов в Домодедово.





С 24 апреля раз в неделю появятся рейсы в Жуковский. Альтернатива — поезда, которых с 30 апреля должно стать больше, в первую очередь благодаря «Ласточке». Цены там в разы ниже, но на ее первые рейсы билеты раскупили в первый же день продажи.





До конца апреля на большинство авиарейсов билеты раскуплены. Что касается ближайших выходных, единственной возможностью добраться самолетом до Минска без пересадок 25 апреля оказался вариант от «Аэрофлота» за 135 тыс. российских рублей, или около 4,5 тыс. белорусских.





На праздники, с 1 по 10 мая, билетов на прямые рейсы и вовсе не оказалось. Чуть ниже цену, но уже 28 апреля, предлагает авиакомпания Utair — около 33 тыс. российских рублей, или около 1,1 тыс. белорусских.





На 1 мая из Жуковского «Белавиа» предлагает только бизнес-класс за 1,2 тыс. белорусских рублей, а на 8 мая есть вариант за 627 рублей. Из этого аэропорта рейсы пока предусмотрены только по субботам.





Растет стоимость билетов в Минск и из Санкт-Петербурга: цена за прямой рейс в ближайшие выходные приближается к 100 тыс. российских рублей, или около 3,4 тыс. белорусских.





В доковидные времена, то есть до марта 2020 года, цены были порядком ниже, а в 2019 году, по данным Aviasales, перелет из Москвы в Минск стоил в среднем 5 тыс. российских рублей, или около 170 белорусских.





На майские праздники самолеты из Минска в Стамбул по расписанию будут летать три раза в день: два рейса «Белавиа» и один Turkish Airlines. Стоимость начинается от 577 белорусских рублей.