Астрономы открыли ближайшую к нам черную дыру

Источник материала: Tut.by

Черную дыру средней массы обнаружили в 1500 световых годах от Солнца, в созвездии Единорога (Monoceros), в честь которого объект и получил имя Уникорн (Unicorn, в переводе с английского — «единорог»). По замыслу авторов, такое название отражает и уникальность открытия. О нем рассказывается в статье, которая готовится выйти в ближайшем номере журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и уже доступна в открытой библиотеке препринтов arXiv.org. Об этом пишет Naked Science .



Фото: Lauren Fanfer, OSU

Таринду Джаясингх (Tharindu Jayasinghe) и его коллеги из Университета штата Огайо использовали данные наземных телескопов KELT и ASAS, а также космического аппарата TESS. Они обратили внимание на далекую звезду — красного карлика, который странным образом менял яркость, вращаясь вокруг неизвестного объекта. Все указывало на то, что он деформируется под действием приливных сил , которые возникают при движении сквозь мощное неоднородное гравитационное поле.

«Подобно тому, как притяжение Луны деформирует земные океаны, заставляя их вытягиваться в направлении к ней и от нее, создавая приливные волны, так и черная дыра деформирует звезду, сжимая, как мяч для американского футбола, вытянутый вдоль одной из осей, — объясняет профессор Тодд Томпсон (Todd Thompson), один из авторов работы. — Простейшее объяснение этому дает черная дыра, и тут простейшее объяснение — самое вероятное».

По оценкам ученых, масса Уникорна составляет около трех масс Солнца, и это делает его особенно интересным. Дело в том, что теоретически черные дыры могут иметь любые массу и размеры — от чрезвычайно мелких первичных, появившихся еще в ранней Вселенной, до сверхмассивных, набирающих миллионы и миллиарды масс Солнца. Однако на практике удается найти свидетельства существования далеко не любых черных дыр.

Например, расчеты показывают, что они появляются во время гибели звезд массой более 2,3 солнечной массы. Но до сих пор никаких наблюдений черных дыр меньше пяти масс Солнца не было.