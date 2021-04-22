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США хотят отказаться от наземных ядерных ракет

22.04.2021 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военные США рассматривают возможность полностью вывести из эксплуатации межконтинентальные баллистические ракеты -их замена обойдется слишком дорого. Об этом пишет военное издание Military Watch.


Фото: military.com

О том, что ракеты Minuteman III, составляющие основной наземный компонент американской ядерной триады, сильно устарели, известно давно. Программа же их замены обойдется приблизительно в 264 миллиарда долларов, причем актуальность замены наземных сил стратегического сдерживания многими подвергается сомнению.

Так, командующий Стратегическим командованием США Чарльз А. Ричард заявлял в январе, что продлевать жизнь «Минитменам» бессмысленно, так как они настолько стары, что их создатели умерли, а чертежи зачастую не существуют.

В случае, если США откажутся от наземных баллистических ракет, у них остается значительный арсенал ракет подводного базирования на десятках субмарин. Однако Чарльз А. Ричард видит основной заменой наземным МБР флот стратегических бомбардировщиков. Об этом он заявил 20 апреля в Комитете Сената США по делам вооруженных сил.

Сейчас, впрочем, бомбардировочный флот США тоже переживает печальные времена. К списанию готовятся самолеты-невидимки B2 Spirit, очень низкий уровень готовности демонстрируют сверхзвуковые B-1B lancer, а третий класс стратегических бомбардировщиков, B-52H, представляет собой крайне устаревшую конструкцию времен вьетнамской войны.

Ситуацию может круто изменить только ожидаемое введение в строй стелс-бомбардировщика B-21 в конце нынешнего десятилетия. По планам, новый самолет не только заменит B-1B и B-2, но и превысит по численности оба типа. Ожидается, что обслуживание самолета обойдется куда дешевле, чем у B-2 — в этом случае он действительно сможет произвести революцию в бомбардировочных силах и компенсировать отказ от МБР.

 
 
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Их замена обойдется чудовищно дорого.
 
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