Водители, внимание: после обеда на Кабяка в Гродно будет работать эвакуатор

Источник материала: Tut.by

ГАИ предупреждает жителей улицы Кабяка в Гродно, что проезжая часть должна быть очищена от припаркованных в первом ряду автомобилей — иначе это сделает эвакуатор.





— На участке от проспекта Купалы до улицы Химиков запрещена остановка транспортных средств. Во второй половине дня в четверг там будет работать эвакуатор, — сообщает ГАИ.

Парковка в первом ряду чуть позже будет разрешена в вечерние и ночные часы, когда движение минимальное. Об этом водители узнают из информационных табличек — их обещают скоро повесить.

Напомним, с 20 апреля закрыт перекресток Купалы — Южная. Транспортные потоки перераспределились на улицы Южную, Химиков, Кабяка, Индурское шоссе. ГАИ старается убрать заторовые ситуации на этих направлениях.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .