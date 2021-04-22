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Водители, внимание: после обеда на Кабяка в Гродно будет работать эвакуатор

22.04.2021 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ГАИ предупреждает жителей улицы Кабяка в Гродно, что проезжая часть должна быть очищена от припаркованных в первом ряду автомобилей — иначе это сделает эвакуатор.


— На участке от проспекта Купалы до улицы Химиков запрещена остановка транспортных средств. Во второй половине дня в четверг там будет работать эвакуатор, — сообщает ГАИ.

Парковка в первом ряду чуть позже будет разрешена в вечерние и ночные часы, когда движение минимальное. Об этом водители узнают из информационных табличек — их обещают скоро повесить.

Напомним, с 20 апреля закрыт перекресток Купалы — Южная. Транспортные потоки перераспределились на улицы Южную, Химиков, Кабяка, Индурское шоссе. ГАИ старается убрать заторовые ситуации на этих направлениях.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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Проезжая часть должна быть расчищена от припаркованных в первом ряду автомобилей - иначе это сделает эвакуатор.
 
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