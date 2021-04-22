Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Носович: все попытки выстроить стратегические отношения с США бесполезны

Ситуация в сфере отношений Беларуси и США подошла к предсказуемой черте ― после того, как причастные к попытке организации госпереворота стали давать, осталось лишь определить заказчиков и вдохновителей заговора.

При этом официальный Вашингтон, уже по линии Палаты представителей Конгресса США, принимает резолюцию №124 с броским названием "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений, осуждение фальсификаций на выборах и последующих жестоких репрессий против мирных протестов со стороны нелегитимного режима Лукашенко". Назначенный администрацией США посол в Беларуси Джули Фишер по-прежнему находится в Вильнюсе, белорусской визы у нее нет, как и желания общаться с легитимным президентом страны. Что может последовать дальше? Об этом рассуждает известный политический эксперт Александр Носович.

"Ничего нового резолюция США по Беларуси не содержит и является прямой наследницей резолюции 2004 года, которая юридически закрепляла за республикой Беларусь статус "последней диктатуры Европы". И в этом отношении были очень наивны все попытки ряда белорусских руководителей наладить отношения с США, убедить считаться с той Беларусью, какая она есть, и убедить, что такая Беларусь не так уж плоха и даже полезна для Европы и глобальной безопасности в целом", ― отмечает Носович.

К сожалению, для США в принципе невозможно существование государства в Европе, которое является независимым и не подчиняется решениям Вашингтона, это та причина, по которой США вместе с НАТО уничтожили Югославию, напоминает эксперт.

"Если бы Беларусь не была официальной военной союзницей ядерной державы России, уничтожили бы и ее, сразу после бомбардировок Югославии в начале 2000 годов такие планы в Вашингтоне озвучивались", ― отмечает он.

До тех пор, пока Америка не изменится и не начнет принимать себя как одну из двух сотен стан мира, у которой нет исключительности и права диктовать другим, какими им быть и кого слушать, любые попытки выстроить стратегические отношения с Вашингтоном бесполезны, что в случае Беларуси, что в случае России, считает Носович.

"Пока Америка одержима миссианством ― демократическим, правозащитным, каким угодно, равноправные отношения, взимно уважительные с ней выстроить невозможно. Возможно либо подчинение США, либо жесткая конфронтация. Сейчас в отношениях с Вашингтоном и России, и Беларуси будет та самая жесткая конфронтация", ― резюмирует эксперт.

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