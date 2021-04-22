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Влияние Лободы? Линдеманн исполнил песню на русском языке
22.04.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн произвел фурор в сети: музыкант исполнил песню "Любимый город" на русском языке.
Любовь Линдеманна к России - любимая тема для обсуждений в сети. Музыкант частенько наведывается в Москву с концертами, приезжает просто погостить и снимает в клипах российских моделей. Этому способствует и сердечная связь - предполагаемые отношения с певицей Светланой Лободой.
На этот раз Линдеманн и вовсе удивил русскоязычных поклонников: вокалист спел песню "Любимый город" на русском языке и представил ее на YouTube.
Пронзительный кавер композиции Марка Бернеса, выпущенной в далеком 1939 году, стал саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова о летчике-герое "Девятаев". По словам создателя ленты, Тилль сам решил спеть эту песню.
"Наверное потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР, и его отец много времени проводил в СССР. И потому что Тилль сам был пионером", - отметил режиссер Бекмамбетов.
На композицию уже сняли видеоклип, который выйдет в день премьеры фильма.
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Вокалист немецкой рок-группы Rammstein шокировал поклонников и перепел знаменитую песню Марка Бернеса.
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