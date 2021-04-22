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«Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - цитирует Шойгу «Интерфакс».

«Объединения, соединения и воинские части выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, перемещению на большие расстояния, созданию группировок войск и сил, успешному выполнению ими учебно-боевых задач», - констатировал Шойгу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шойгу приказал отвести войска от Украины С 23 апреля войска начнут возвращаться в места постоянной дислокации.

С 23 апреля войска Южного и Западного военного округов начнут возвращаться в места постоянной дислокации, заявил в четверг глава ведомстваЦели проверки боеготовности, в рамках которой, по запандым данным, Россия перебросила в Крым и приграничные зоны около 100 тысяч военных, по словам министра, были «достигнуты полностью».Министр подчеркнул, что российские Вооружённые силы «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ», а входе учений военнослужащие «показали высокий уровень профессиональной подготовки».