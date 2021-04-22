ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шойгу приказал отвести войска от Украины

22.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Шойгу приказал отвести войска от Украины
Иллюстративное фото
Минобороны РФ приняло решение свернуть группировку войск, сконцентрированную в южных и западных областях, в том числе вблизи границы с Украиной.

С 23 апреля войска Южного и Западного военного округов начнут возвращаться в места постоянной дислокации, заявил в четверг глава ведомства Сергей Шойгу.

Цели проверки боеготовности, в рамках которой, по запандым данным, Россия перебросила в Крым и приграничные зоны около 100 тысяч военных, по словам министра, были «достигнуты полностью».

«Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - цитирует Шойгу «Интерфакс».


Министр подчеркнул, что российские Вооружённые силы «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ», а входе учений военнослужащие «показали высокий уровень профессиональной подготовки».

«Объединения, соединения и воинские части выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, перемещению на большие расстояния, созданию группировок войск и сил, успешному выполнению ими учебно-боевых задач», - констатировал Шойгу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 23 апреля войска начнут возвращаться в места постоянной дислокации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Носович: все попытки выстроить стратегические отношения с США бесполезны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by