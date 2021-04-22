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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гриб чага содержит соединения, борющиеся с облысением Согласно статистике, алопеция – это распространенное аутоиммунное заболевание.

Согласно статистике, алопеция – это распространенное аутоиммунное заболевание, которым страдают около 6,8 миллиона человек только в США. У каждого пятого человека, страдающего алопецией, есть родственник с таким же заболеванием. Выпадение волос, однако, может варьироваться от не более чем нескольких пятен до полной потери волос на коже головы или всего тела.В настоящее время нет общепринятых методов лечения алопеции, и причина, по которой иммунная система атакует волосяные фолликулы, до сих пор неизвестна. Но в недавнем исследовании исследователи из Токусимского университета в Японии сообщили о природном лекарстве, которое потенциально может обратить вспять последствия алопеции. Inonotus obliquus, широко известный как чага, является паразитическим грибом, который растет на березе и других деревьях. Он традиционно используется для лечения желудочно-кишечных заболеваний, а также для поддержания здоровья волос во многих странах Азии.Исследователи проверили грибы чаги на наличие полезных фитохимических веществ и обнаружили, что они содержат большое количество потенциальных средств против облысения. Они подробно обсудили свои выводы в статье, опубликованной в журнале Natural Medicines.Грибы чаги относятся к покоящемуся телу, или склероцию, I. obliquus. В таких странах, как Китай, Корея, Япония и Россия, эти грибы известны своим благоприятным влиянием на липидный обмен и сердечную функцию. Исследования также показали, что они обладают антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами и даже проявляют противовирусные свойства в отношении вируса гепатита С и вируса иммунодефицита человека.С другой стороны, фитохимический анализ грибов чаги показывает, что они богаты полисахаридами, тритерпенами и полифенолами. Они также содержат два компонента, обычно получаемых из березы, а именно бетулин (или бетулинол) и бетулиновую кислоту. Исследования показывают, что бетулин может помочь снизить уровень холестерина и повысить чувствительность к инсулину у мышей, в то время как бетулиновая кислота может активировать сигнальные пути, которые приводят к гибели раковых клеток.По данным японских исследователей, грибы чаги используются в Монголии для изготовления шампуня, который помогает поддерживать крепкие, здоровые волосы. Это побудило их исследовать, можно ли использовать грибы чаги для лечения облысения. Биоаналитическое фракционирование экстрактов гриба чаги позволило им идентифицировать пять тритерпенов ланостанового типа, структуру которых они подтвердили с помощью спектроскопии.Затем исследователи провели анализ пролиферации с использованием клеток кожного сосочка человеческого фолликула (Hfdpc) и обнаружили, что четыре из пяти тритерпенов могут способствовать пролиферации Hfdpc. Эти соединения были идентифицированы как ланостерин, инотодиол, ланост-8,24-диен-3в,21-диол и траметеноловая кислота. Исследователи также сообщили, что эти тритерпены типа ланостана были более мощными, чем миноксидил, традиционное лечение облысения у мужчин, которое используется для стимулирования роста волос.