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Когда рождаются самые умные дети, кто они по знаку Зодиака
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Знаки зодиака, предпочитающие не утруждать свой мозг
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым талантливым, самым красивым, самым удачливым, самым здоровым, самым умным. Всеми этими качествами награждают человека с рождения звёзды, под которыми он родился – знаки зодиака. Для того, чтобы стать отцом или матерью самого умного ребёнка, следует просто подгадать правильную дату рождения.
Рак
Дети этого знака очень умны, однако в силу своей консервативности, они любят действовать по уже проверенному временем, правильному алгоритму. Искать собственное решение задачи они не хотят и не могут. Делать открытия – не их стезя, а вот быстро и качественно выполнить уже знакомое задание, лучше Рака вряд ли кто сможет. Люди этого знака очень чутко и тонко воспринимают искусство: музыку, живопись, театр, литературу.
Овен
Умом природа Овна не обидела. Они рано учатся разговаривать, читать. Однако, сидеть в библиотеке над книгой им совсем неинтересно. Их неуемная натура тянет их на подвиги – они активно познают мир через общение, наблюдение, эксперименты. А вот учиться в школе, им невыносимо скучно. Для того, чтобы Овен решил освоить какую-либо науку, следует сильно его ею заинтересовать.
Телец
Этот знак предпочитает не нагружать свои мышцы физической работой, а извилины мозга – умственной. Заставить его проявить рвение к наукам – чрезвычайно сложно. Несмотря на то, что природа дала Тельцу цепкий ум, работать он предпочитает исключительно в практическом направлении. Единственная наука, в которой этот знак может преуспеть – биология.
Знаки зодиака, которым не хватает усидчивости
Рыбы
Представители этого знака имеют развитый ум с раннего детства. Однако, им чрезвычайно сложно сконцентрироваться на уроке, и получать новые знания. Если родители хотят вырастить из Рыб вундеркиндов, следует обучать их дома, используя особые методы. Нужно обратить внимание на врожденный талант Рыбок к литературе, и всеми силами развивать его.
Лев
Львам необходимо общение, поэтому они очень рано учатся разговаривать, а вот читать их не заставишь. Своевольные Львята с раннего детства предпочитают делать то, что им нравится, и заставить их делать что-то другое – невозможно. Им могут понравиться точные науки (химия физика), а вот читают они редко и плохо. Да и на серьезное изучение интересующих их наук, у Львов – не хватает терпения и усидчивости.
Стрелец
Этому знаку легко даётся обучение. Он с интересом осваивает новые предметы. Но вот незадача – так же быстро, как освоил знания, Стрелец – их забывает. Знания транзитом проходят через мозг этого знака, не задерживаясь там. Изучить досконально Стрелец может лишь предмет, который его действительно заинтересует, разбудит в нём азарт. Обычно, этому знаку интересна физика.
Знаки зодиака, которые готовы учиться
Дева
Девы, по жизни, подвержены синдрому отличника. Им чрезвычайно важно получать лучшие оценки, быть первыми во всех предметах. Помогают им в этом врождённые: перфекционизм, дисциплинированность, воля к победе, искренняя готовность обучаться чему угодно. Врожденную склонность этого знака к математике, а также к экономике, родителям следует всемерно поощрять и развивать.
Скорпион
Дети этого знака имеют врожденную склонность к химии и биологии. Они ответственно подходят к обучению, а их быстрый ум позволяет им учиться на «отлично». Но основная мотивация Скорпионов – не получение знаний, а стремление быть лучше других.
Козерог
Дети этого знака невероятно усердны и трудолюбивы. Они не дают отдыха своему мозгу, пытаясь изучить новые науки. Для постоянного обучения им нужна лишь хорошая мотивация. Козероги имеют склонность к гуманитарным наукам, но, благодаря своему уму и усидчивости, могут освоить любые науки.
Самые умные дети по знаку зодиака
Водолей
Невероятно острым умом учёного обладают дети-Водолеи. Им не интересны уже опробованные алгоритмы решения задач – им непременно нужно изобрести свой способ решения. Таких детей следует поощрять и развивать их интеллект, тогда из них получатся талантливые ученые и изобретатели. Особенно любят они математику.
Весы
Это знак имеет врожденную склонность к естественным наукам. Весы получают определенные знания, а затем, сами обобщают их и делают для себя логические выводы. Но учиться эти дети предпочитают не на книжном опыте и опыте старших, а на своём собственном, идя через тернии к светочу знаний.
Близнецы
Эти дети невероятно коммуникабельны и любознательны. Они впитывают в себя знания, хорошо выстраивают логические цепочки, а также являются великолепными аналитиками. Как и все представители воздушной стихии, Близнецы входят в тройку самых умных детей.
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Представители этого знака имеют развитый ум с раннего детства.
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