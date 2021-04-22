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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему слёзы приносят облегчение, выяснили учёные Некоторые ошибочно полагают, что плакать может только человек.

Некоторые ошибочно полагают, что плакать может только человек. Однако ряд исследований показало, что многие животные, включая слонов и горилл, так же могут “лить слёзы”. Плач – это способ, помогающий людям не только успокоиться, но и общаться. Младенцы при помощи плача сообщают своим родителям, что их что-то беспокоит и им нужна помощь. Взрослые же люди при помощи плача нередко так же привлекают к себе внимание, говоря тем самым, что им нужна поддержка.В исследовании 2015 года специалисты выяснили, что люди, которые могут хорошо выплакаться, реже подвергаются воздействию негативных эмоций. Анализ проведённых ранее исследований показал, что именно слёзы помогают избавиться от эмоционального напряжения. Исследователи установили, что в слезах, выделяющихся во время плача содержится достаточное высокое содержание гормонов, побуждающих мозг к выработке эндорфинов. Как известно, эти вещества помогают облегчать боль и вызывать хорошее настроение. А вот слёзы, которые выделяются под воздействием дыма, лука или других внешних раздражителей, такого облегчения не приносят.