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Почему слёзы приносят облегчение, выяснили учёные

22.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему слёзы приносят облегчение, выяснили учёные
Иллюстративное фото
Несмотря на причины, вызвавшие слёзы у человека, практически всегда, выплакавшийся человек получает облегчение. Эксперты выяснили почему так происходит.

Некоторые ошибочно полагают, что плакать может только человек. Однако ряд исследований показало, что многие животные, включая слонов и горилл, так же могут “лить слёзы”. Плач – это способ, помогающий людям не только успокоиться, но и общаться. Младенцы при помощи плача сообщают своим родителям, что их что-то беспокоит и им нужна помощь. Взрослые же люди при помощи плача нередко так же привлекают к себе внимание, говоря тем самым, что им нужна поддержка.

В исследовании 2015 года специалисты выяснили, что люди, которые могут хорошо выплакаться, реже подвергаются воздействию негативных эмоций. Анализ проведённых ранее исследований показал, что именно слёзы помогают избавиться от эмоционального напряжения. Исследователи установили, что в слезах, выделяющихся во время плача содержится достаточное высокое содержание гормонов, побуждающих мозг к выработке эндорфинов. Как известно, эти вещества помогают облегчать боль и вызывать хорошее настроение. А вот слёзы, которые выделяются под воздействием дыма, лука или других внешних раздражителей, такого облегчения не приносят.
 
 
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Некоторые ошибочно полагают, что плакать может только человек.
 
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