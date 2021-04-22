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На границе Беларуси с Украиной заметили скопления военной техники
Источник материала: UDF
Фото: charter97.org
Напомним, что, согласно данным верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.
Вчера минчане сообщали о необычной активности силовиков в центре белорусской столицы и публиковали фото многочисленных автобусов и колонн специального автотранспорта.
Сегодня Александр Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
Эксперты отмечают, что, после того, как Москва увидела,
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