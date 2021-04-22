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Стало известно имя четвертой задержанной по делу «покушения на Лукашенко»
Источник материала: UDF21 апреля в эфире телеканала «Беларусь-1» начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что по делу «покушения на Лукашенко и госпереворота» задержаны четыре человека.
Ольга Голубович. Архивное фото: ok.ru
Ранее известно было только о трех задержанных. Это адвокат из США Юрий Зенкович, литературовед Александр Федута и председатель Партии БНФ Рыгор Костусёв. Имя четвертого фигуранта представитель КГБ не назвал.
Как стало известно «Нашей Ниве», речь, скорее всего, идет о 43-летней Ольге Голубович. Ранее она занималась делами Минского офиса Юрия Зенковича, который оказывал услуги по миграции в США.
Жена Юрия Зенковича Елена в комментарии
Известно, что Ольга остается за решеткой. Предъявлено ли ей обвинение, родные точно не знают и отказываются от комментариев.
Что известно об Ольге Голубович? Она родилась в Минске, но в подростковом возрасте вместе с родителями переехала в Свислочь Пуховичского района. Училась в художественном училище, на филфаке БГУ.
Ольга работала социальным педагогом в Свислочской школе, а также подменяла учителей белорусского и английского языков. В 2003 году стала депутатом местного поселкового совета, хотя и представляла партию БНФ. Возможно, с тех пор она и знает Юрия Зенковича, который в тоже время избирался в местные советы.
Ольга разговаривала только по-белорусским, под ее влиянием по-белорусски стал разговаривать и ее муж Алесь. Ольга возглавляла кампанию «За нашу Свислочь». Тем не менее, особо не светилась в общественной жизни.
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Речь, скорее всего, идет о 43-летней Ольге Голубович.
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