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В России наладили выпуск отечественных материнских плат под процессоры AMD
Источник материала: Onliner
В России разработали первую отечественную системную плату под процессоры AMD Ryzen,
Платы поддерживают процессоры Ryzen вплоть до 50 000-й серии на архитектуре Zen 3. Новая материнская плата соответствует базовым требованиям реестра Минпромторга, что позволяет использовать ПК, собранные на ее основе в российском госсекторе.
На системной плате есть четыре слота под оперативную память DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 объемом до 128 ГБ, поддерживается память с протоколом коррекции ошибок ECC и без него. Имеется четыре SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с и поддержкой функций RAID (RAID 0, RAID 1 и RAID 10), NCQ и AHCI с «горячей» заменой, два USB 2.0, четыре USB 3.1 Gen1, COM и PS/2.
Цена не уточняется.
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В России разработали первую отечественную системную плату под процессоры AMD Ryzen, сообщает CNews. Плата на чипсете AMD B450 (2018 года) поддерживает SSD М.2 и оснащена двумя...
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