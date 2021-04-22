В России наладили выпуск отечественных материнских плат под процессоры AMD

Источник материала: Onliner

В России разработали первую отечественную системную плату под процессоры AMD Ryzen, сообщает CNews. Плата на чипсете AMD B450 (2018 года) поддерживает SSD М.2 и оснащена двумя слотами PCIe 3.0 x16. Разработкой матплаты занималась компания Philax, которая наладит ее производство под Калининградом на мощностях GS Group. В планы входит выпуск не менее 40 тыс. таких плат.

Платы поддерживают процессоры Ryzen вплоть до 50 000-й серии на архитектуре Zen 3. Новая материнская плата соответствует базовым требованиям реестра Минпромторга, что позволяет использовать ПК, собранные на ее основе в российском госсекторе.

На системной плате есть четыре слота под оперативную память DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 объемом до 128 ГБ, поддерживается память с протоколом коррекции ошибок ECC и без него. Имеется четыре SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с и поддержкой функций RAID (RAID 0, RAID 1 и RAID 10), NCQ и AHCI с «горячей» заменой, два USB 2.0, четыре USB 3.1 Gen1, COM и PS/2.

Цена не уточняется.