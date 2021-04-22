«За две бутылки воды отдала 7 рублей. Ничего себе!» Проверяем цены на воду и считаем траты людей из-за ЧП в Минске

Источник материала: Onliner

Во время вчерашнего коммунального ЧП минчанам из некоторых районов снова пришлось поздним вечером идти в магазин за водой. На сколько это может затянуться, поначалу было не понятно, и многие брали воду тележками про запас, попутно отмечая, что вода недешевая. Люди делали разные запасы: кому-то хватило и «пятилитровика», а кто-то грузил в машину сразу десяток пятилитровых бутылей.

«Отдала 7 рублей с копейками на воду и подумала: ничего себе цены!»

Вечером 21 апреля перестал стабильно работать сайт «Минскводоканала» (не исключено, что его «положили» жители, желающие узнать, когда появится вода). Затем комментарий на сайте все же появился, суть его была примерно следующей: повреждение трубопровода устранили, но кое-где может быть вода не очень, поэтому мы поставили цистерны с питьевой водой. К обеду 22 апреля чистая вода в домах появилась не у всех, а цистерн с водой в городе поубавилось.

«Цистерну с водой на Прушинских, 72 убрали около часа назад, осталась одна бочка на всю Лошицу. Так что пока у меня нет возможности набрать воды. Звонила в водоканал, сказали, что одна бочка на районе стоит», — пишет читательница.

Наталья, другая наша читательница, живет на Маяковского и сегодня утром тоже была занята поисками чистой воды.

«Я обычно воду не покупала, мне достаточно фильтров дома, — рассказывает она. — Но чистой воды не появилось и утром, только ржавая. Пришлось в 7 утра идти за водой для себя и мамы в магазин у дома. Меня, мягко говоря, удивили цены: отдала 16 рублей за пять „пятилитровиков“ воды. Прикинула, что этого хватит на полтора дня для того, чтобы нам с мамой почистить зубы и умыться дважды в день, сварить чайник кофе или чая, приготовить обед и ужин, плюс я выпиваю не меньше 2,5—3 литров чистой воды в день. И это если не мыть посуду и соблюдать гигиену на уровне похода. Продавец отметила повышение цен на воду».





«Мы купили в магазине две бутылки воды „Нутри“ по 5 литров, на все ушло 6,74 рубля, — говорит Михаил. — Надеюсь, до устранения неполадок хватит».

Многие читатели отметили, что присмотрелись к цене на воду впервые в жизни: одни пьют из-под крана, другие — ее же после фильтрации, а третьи заказывают доставку на дом больших бутылей.

«Я вчера вернулась с работы около 22 часов, единственное, чего хотела, — горячий душ и спать, — делится впечатлениями Ирина из Серебрянки. — Но в кране не было ни-че-го. Полезла читать новости и поняла, что это может быть надолго, а у меня нет даже из чего сделать утром кофе (из крана воду пить невозможно). Поехала в гипермаркет, отстояла в очереди минут 20, чтобы купить две бутылки по 5 литров. Отдала 7 рублей с копейками и подумала: ничего себе цены! Я в офис заказываю почти 20 литров за 8,5 рубля».





Возьмем усредненную стоимость воды в магазине — 45 копеек за литр и посчитаем, во сколько может обойтись день без воды для двоих человек. Дважды умыться и почистить зубы — 2 литра, приготовить еду — 3 литра, устроить «душ» из ведра воды — 20 литров, помыть посуду — 10 литров. Итого: 15,75 рубля. При этом два человека, проживающих в типовой однушке, платят за горячую и холодную воду около 12 рублей в месяц.

От 40 копеек до 8,7 рубля за литр. Почем вода в сервисах доставки?

В сервисе e-dostavka.by утром 22 апреля был только один вид больших бутылок с водой — «Пролеска» 5,55 литра стоимостью 2,49 рубля. Для тех, кто хочет умыться с шиком, есть вода из альпийских рудников — всего 5,05 рубля за литр (Fleur Alpine, Австрия).





В магазине доставки shop.green-market.by воды побольше: самый недорогой вариант — вода Aura по акционной цене 1,99 за 5 литров. Также можно купить 5 литров «Буду воду» — 3,39 рубля, 5,55 литра «Дариды природной» — 2,69 рубля, 5 литров «Минской мягкой» — 2,59 рубля. Есть и французская минеральная негазированная вода «Виттель» — всего 52 рубля за 9 литров (5,78 рубля за литр).





На сайте slav.by 19 литров воды «Славная» в большой бутыли продают по 8,5 рубля, в «202 original» такая же бутылка — 8,4 рубля. Последняя компания даже продлила прием заявок на воду 22 апреля.

«Я 8 апреля покупал в „Славной“ шесть бутылок воды „Классик“ по 10 литров. Тогда за самовывоз брали 2,8 рубля. Сейчас вижу цену в 3 рубля», — говорит читатель, но отмечает, что подорожание произошло не вчера, а через несколько дней после его покупки.

Большинство читателей отмечают, что вода хоть и «дороже бесплатной из-под крана», но ее стоимость не изменилась за день.

«Я как раз вчера утром заказывал доставку воды: из-под крана у нас в Малиновке пить вообще невозможно. Помню, когда осенью были перебои с водой, я не успел заказать воду, а когда полез — цена выросла, а ближайшая доставка была через пару дней. Сегодня же никаких проблем не было: и цена прежняя, и доставка есть на сегодня», — говорит Виктор.

То же самое нам подтвердил оператор сети «Виталюр»: «Питьевая вода в цене у нас за последний день не изменилась. Продажи, может, немного выросли, но это станет понятно чуть позже — для этого нужен детальный анализ». Жалоб на подорожавшую воду не получало и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.





МАРТ рекомендует не превышать торговые надбавки на воду выше 30%, иначе введут регулирование цен

Отметим, что вода хоть и входит в перечень социально-значимых товаров, цены на нее пока не регулируются государством. Поэтому торговля может устанавливать на нее такие наценки, которые пожелает. При этом сильно повышать цену на воду для торговой сети нет смысла: люди просто купят ее дешевле в другом месте.

«Цены на воду питьевую в настоящее время не регулируются (ни постановлением Правительства №100, ни постановлением МАРТ №19). Жалоб относительно цен на воду в министерство в последнее время тоже не поступало. При этом МАРТ держит ситуацию на контроле», — пояснили в пресс-службе министерства.

Также в МАРТ рекомендовали магазинам не превышать торговые надбавки на воду выше 30%, иначе министерство может ввести регулирование цен на нее.

«Учитывая сложившуюся в некоторых районах города Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле. Питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с чем с учетом складывающейся ситуации министерство настоятельно рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%. Одновременно напоминаем потребителям о том, что сообщить о существенном росте цен можно через нашу онлайн-форму », — добавили в ведомстве.