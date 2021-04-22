Подробности о разбитом каршеринговом BMW: за рулем была девушка без прав

Источник материала: Onliner

20 апреля недалеко от ТЦ «Скала» столкнулись три автомобиля — образовался так называемый паровоз, «замыкающим вагоном» которого был каршеринговый BMW 320i. Появилась информация о том, что за рулем находилась девушка-«бесправница».

Подробности о происшествии на улице Притыцкого корреспонденту Onliner рассказал наш читатель, который утверждает, что находился за рулем такси — первой машины в «паровозе».

— За рулем каршеринга была девушка на вид лет 20. Со слов водителей, которые останавливались на месте ДТП, водитель этого BMW жестко нарушала скоростной режим, при этом играла в «шашки» еще до аварии. И скорость, опять же со слов очевидцев, была около 100 км/ч, — рассказал собеседник.





Официального подтверждения этой информации, подчеркнем, у нас в настоящий момент нет.

Затем возле ТЦ «Скала» BMW врезается в Hyundai ix35, а тот от удара бьет машину такси перед собой: еще один Hyundai — Accent.

— В ДТП получили повреждения только автомобили, — продолжил наш читатель. — Всех водителей отвезли на освидетельствование — у всех по нулям.









По его словам, девушка за рулем BMW оставалась в машине до приезда сотрудников ГАИ, с ней был пассажир — парень. Обращает на себя внимание то, что в BMW не сработали подушки безопасности.

— Они вдвоем — водитель и пассажир — не были пристегнуты, — объясняет автор фото.





Теперь к вопросу о том, как девушка, если она не имеет права управления транспортными средствами, оказалась за рулем каршерингового авто (фото водительского удостоверения требуется при регистрации в приложении).

— Когда прибыли сотрудники ГАИ и попросили документы, она сказала, что не имеет их, — рассказал собеседник. — Аккаунт каршеринга был украден — об этом узнали приехавшие сотрудники компании. Насколько я знаю, собственник аккаунта написал заявление о краже данных, соответственно, эта ситуация попадает под кражу данных и угон машины. И еще со слов представителей каршеринга: девушка будет оплачивать ремонт BMW из собственного кармана, так как каско не покрывает ущерб, если за рулем человек без водительского удостоверения.





Дополнено

Сегодня в ГАИ Минска корреспонденту Onliner подтвердили информацию о том, что за рулем BMW была «бесправница».

— 20 апреля около 10:50 девушка 2002 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем марки BMW, двигалась по улице Притыцкого со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Бельского. На пересечении улиц Притыцкого и Евфросиньи Полоцкой в результате несоблюдения дистанции до двигающегося впереди транспортного средства она совершила наезд на Hyundai, который от удара столкнулся с впереди стоящим автомобилем той же марки. В ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ходе разбирательства установлено, что водитель BMW не имеет права на управление транспортными средствами и никогда водительского удостоверения не имела.

В отношении нее составлено два административных материала по ч. 12 ст. 18.13 КоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки») и ч. 1 ст. 18.14 КоАП («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством»).

Ведется разбирательство по установлению лиц, причастных к передаче транспортного средства лицу, не имеющему права на управление.

В ГАИ напомнили, что в соответствии с законодательством запрещено управлять транспортным средством, не имея права управления, также запрещена передача управления транспортным средством такому лицу.

— Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения, — добавили в Госавтоинспекции.

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