Власти Минска ответили, переименуют ли проспект Независимости в проспект Сталина

Источник материала: Onliner

Требование переименовать проспект Независимости в проспект Сталина, чтобы «вернуть главной магистральной улице Минска ее прежнее название, позорно утраченное вследствие политики по развенчанию культа личности политика», появилось на сайте petitions.by в конце марта. Всего петицию подписало 4 человека. После этого текст обращения был направлен в Мингорисполком.

Сначала авторам пришел ответ от заместителя главы исполкома Артема Цурана, который обещал передать дело Управлению культуры. Там и приняли решение — неутешительное для тех, кто мечтал прогуляться по проспекту Сталина в ближайшее время. Если коротко, то «необходимости в переименовании проспекта Независимости не усматривается».

«Принимая во внимание, что переименование элементов улично-дорожной сети создаст значительные неудобства гражданам и потребует финансовых затрат, комиссия решила воздержаться от положительных рекомендаций по данному вопросу», — сказано в письме.







