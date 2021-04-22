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Власти Минска ответили, переименуют ли проспект Независимости в проспект Сталина

22.04.2021 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Требование переименовать проспект Независимости в проспект Сталина, чтобы «вернуть главной магистральной улице Минска ее прежнее название, позорно утраченное вследствие политики по развенчанию культа личности политика», появилось на сайте petitions.by в конце марта. Всего петицию подписало 4 человека. После этого текст обращения был направлен в Мингорисполком.

Сначала авторам пришел ответ от заместителя главы исполкома Артема Цурана, который обещал передать дело Управлению культуры. Там и приняли решение — неутешительное для тех, кто мечтал прогуляться по проспекту Сталина в ближайшее время. Если коротко, то «необходимости в переименовании проспекта Независимости не усматривается».

«Принимая во внимание, что переименование элементов улично-дорожной сети создаст значительные неудобства гражданам и потребует финансовых затрат, комиссия решила воздержаться от положительных рекомендаций по данному вопросу», — сказано в письме.

Власти Минска ответили, переименуют ли проспект Независимости в проспект Сталина

 

Власти Минска ответили, переименуют ли проспект Независимости в проспект Сталина

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Теги: Минск
 
 
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