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Вода в Серебрянке и Курасовщине после аварии по-прежнему не соответствуют ряду показателей

22.04.2021 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отобранные специалистами в столичных районах Серебрянка и Курасовщина пробы воды после произошедшей накануне в районе улицы Уборевича аварии не соответствуют ряду показателей, следует из сообщения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Вода в Серебрянке и Курасовщине после аварии по-прежнему не соответствуют ряду показателей
Фото носит иллюстративный характер

Так, специалистами санитарно-эпидемиологической службы Минска сегодня утром проведен отбор проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований по показателям микробиологической и химической безопасности.

«Согласно результатам лабораторных исследований пробы воды, отобранные из пробоотборного крана насосной станции «Курасовщина-1» (улица Корженевского, 8б), не соответствуют по показателю «мутность» и содержанию железа. Пробы воды, отобранные из пробоотборного крана насосной станции «Серебрянка» (проспект Рокоссовского, 12/2) не соответствуют по показателям «цветность», «мутность» и содержанию железа. Пробы воды, отобранные в камере переключения №5 (улица Чижевских), соответствуют по всем исследованным показателям», — говорится в сообщении.

Контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям Заводского, Ленинского и Октябрьского районов Минска продолжается, отметила санслужба.

Учитывая полученные результаты исследований, санслужба рекомендует использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду.

По данным МЧС, происшествие случилось накануне примерно в девять часов вечера в столице по улице Уборевича, 176.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак призвала жителей пострадавших районов, «до получения результатов исследований использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».

 

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Теги: Минск
 
 
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Отобранные специалистами в столичных районах Серебрянка и Курасовщина пробы воды после произошедшей накануне в районе улицы Уборевича аварии не соответствуют...
 
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