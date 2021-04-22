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Какой будет погода на выходных

22.04.2021 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заканчивается рабочая неделя. Уже завтра многие будут планировать свои выходные. Не исключено, что кто-то задумается о поездке на природу. Но позволит ли это сделать погода.

Какой будет погода на выходных

По прогнозам синоптиков, 24-25 апреля Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.

Сохранится прохладная погода, облачно с прояснениями.

Температура воздуха:

24 апреля

  • ночью -3..+2°С;
  • днем +4..+9°С.

25 апреля

  • ночью -3..+2°С;
  • днем +3..+9°С.

Ранее сообщалось, что сегодня на вторую половину дня объявлено штормовое предупреждение.

 

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Заканчивается рабочая неделя. Уже завтра многие будут планировать свои выходные. Не исключено, что кто-то задумается о поездке на природу. Но позволит ли это...
 
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