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Какой будет погода на выходных
Источник материала: Навiны
Заканчивается рабочая неделя. Уже завтра многие будут планировать свои выходные. Не исключено, что кто-то задумается о поездке на природу. Но позволит ли это сделать погода.
По прогнозам синоптиков, 24-25 апреля Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.
Сохранится прохладная погода, облачно с прояснениями.
Температура воздуха:
24 апреля
25 апреля
Ранее сообщалось, что сегодня на вторую половину дня
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Заканчивается рабочая неделя. Уже завтра многие будут планировать свои выходные. Не исключено, что кто-то задумается о поездке на природу. Но позволит ли это...
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