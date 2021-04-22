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Виктория Василевич: «Заявления о причастности США к «заговору» имеют далеко идущие последствия»
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Аналитик – делает прогноз об отношениях официального Минска и США.
— Белорусские власти пытаются втравить США в кризис, в котором они увязли. Заявление о том, что США причастны к этому
И
По мнению аналитика, приезд посла США в Беларусь возможен при условии, что информации об участии США в «заговоре» будет дан обратный ход.
— Для приезда госпожи Фишер все же должна быть проведена некая подготовка, которая будет освещаться в информационном поле. Безусловно, должен быть дан обратный ход информации, которая была озвучена.
Потому что, если представить себе, что какое-то государство устраивает политический заговор с целью устранения первых лиц и членов их семей и после этого присылает сюда посла, который должен представлять интересы этого самого государства, — это выглядит абсурдом.
Я думаю, что пока госпожа Фишер воздержится от приезда в Беларусь во избежание какого-то дипломатического конфуза, который может организовать белорусская сторона. Полагаю, что в отношениях двух стран возникнет пауза, и Беларусь будет продолжать их обострять, — не исключает Виктория Василевич.
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Аналитик делает прогноз об отношениях официального Минска и США.
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