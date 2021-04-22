Виктория Василевич: «Заявления о причастности США к «заговору» имеют далеко идущие последствия»

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Аналитик – делает прогноз об отношениях официального Минска и США.





— Белорусские власти пытаются втравить США в кризис, в котором они увязли. Заявление о том, что США причастны к этому анекдотическому «заговору» , раскрытому в Москве, имеет далеко идущие политические последствия, — уверена эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

И возобновление санкций против белорусских предприятий раньше срока она в эфире Примуса назвала только одним из последствий.

По мнению аналитика, приезд посла США в Беларусь возможен при условии, что информации об участии США в «заговоре» будет дан обратный ход.

— Для приезда госпожи Фишер все же должна быть проведена некая подготовка, которая будет освещаться в информационном поле. Безусловно, должен быть дан обратный ход информации, которая была озвучена.

Потому что, если представить себе, что какое-то государство устраивает политический заговор с целью устранения первых лиц и членов их семей и после этого присылает сюда посла, который должен представлять интересы этого самого государства, — это выглядит абсурдом.

Я думаю, что пока госпожа Фишер воздержится от приезда в Беларусь во избежание какого-то дипломатического конфуза, который может организовать белорусская сторона. Полагаю, что в отношениях двух стран возникнет пауза, и Беларусь будет продолжать их обострять, — не исключает Виктория Василевич.