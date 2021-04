Источник материала: Tut.by

Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров.

A statement from Man United confirms that a group of around 20 fans broke into the training ground today.



They were carrying banners which read "Glazers out" and "we decide when you play."



