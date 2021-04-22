Дизайнер интерьеров показал, когда черный цвет может сделать комнаты не меньше, а больше

Источник материала: Tut.by

Вопреки общепринятому мнению, черный цвет может сделать комнаты больше, уверен дизайнер Никита Ковалев, и 42-метровая квартира по его проекту доказывает это. Подробности — в нашем материале.



Фото: Дина Александрова

Журнал Elle Decoration рассказал об интересном интерьере квартиры в Москве — маленькой, но в оттенках черного и серого.





У ее хозяина не было особых пожеланий, кроме того, что в квартире нужно разместить много спортивного инвентаря, включая лонгборды, велосипед, а еще коллекцию винтажных кроссовок Adidas, некоторым из которых более шестидесяти лет.

Фото: Дина Александрова



Фото: Дина Александрова

Пространство с двумя окнами не оставляло возможности для маневра: чтобы в кухне-гостиной с комфортом разместились гости, под нее отвели основную площадь с двумя окнами, а для спальни пришлось спланировать отдельный бокс.



Фото: Дина Александрова



Фото: Дина Александрова

Пространство спальни отделяется от гостиной раздвижными жалюзи. Когда приходят гости, их можно закрыть, а ночью они же блокируют свет — ведь на окнах нет штор. В изголовье размещена система хранения. А стены спальни образуют гардеробы, открывающиеся в коридор.



Фото: Дина Александрова

Вся мебель изготовлена на заказ — естественное решение для оптимизации площади. Гардеробы и кухня выкрашены в черный цвет, так что они практически сливаются с черными стенами коридора и не загромождают пространство.



Фото: Дина Александрова



Фото: Дина Александрова

Только для винтажных кроссовок сделали открытые полки. А встроенная подсветка в основании спальни-куба служит практичной цели вечернего освещения и визуально облегчает конструкцию. Удобный диван, тоже сделанный на заказ, хорошая акустика и экран располагают к отличному отдыху.



Фото: Дина Александрова

Чтобы интерьер не был монотонным, дизайнер обратил внимание на контраст ощущений, которые дают разные поверхности. Фактура бетонного потолка противопоставлена теплому деревянному полу, а в ванной изумрудная плитка ручной работы создает эффект прохладного водопада на фоне каменных стен.



Фото: Дина Александрова

Финальной точкой в интерьере стала картина Snekzy — одного из самых активных уличных художников. Настоящий стрит-арт создавался на холсте прямо в квартире, так что неудивительно, что картина так точно передает настроение интерьера.