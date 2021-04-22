Минчанка рассказала, как за неделю вырастила на балконе грибы и получилось ли на этом сэкономить

Источник материала: Tut.by

Минчанка Татьяна Назарук рассказала в своем Instagram, как на балконе городской квартиры за неделю вырастила урожай культивируемых грибов — вешенок. Выгодное ли это дело?



Фото: из личного архива Татьяны



Татьяна — автор проекта «Вкусный блог», шеф-повар. Она любит экспериментировать на домашней кухне. Вместе с мужем на балконе городской квартиры они растят мяту, в сезон — базилик, иногда и микрозелень для декора блюд. Дома у минчанки «живет» и два чайных гриба: один в банке с черным чаем, второй — с каркаде.

В апреле Татьяна решила поэкспериментировать с вешенками — грибами, которые активно используются в кулинарии.

— Купили с мужем в строительном гипермаркете грибной блок с мицелием вешенки. Уже через два дня вылезли маленькие грибочки размером с булавочную головку и стали расти буквально на глазах! Я даже не могу описать словами эмоции от наблюдений за процессом, — удивляется шеф-повар. — Каждые пару часов вспоминаешь про грибы, бежишь проверить — и каждый раз они все крупнее и крупнее. Особенно заметно было на первых этапах, когда за три часа грибы порастали в два раза.

Татьяна не скрывает, что изначально не особо верила в затею вырастить грибы на светлом балконе без специального микроклимата. Но оказалось, что подготовленный субстратный блок делает свое дело. Главное, говорит хозяйка, соблюсти минимальные правила: на балконе не должно быть прямых солнечных лучей, слишком холодно или слишком жарко (температура не ниже 10 и не выше 25 градусов).

— На застекленном балконе с южной стороны в апреле грибам комфортно. Мы их не укрывали от солнца, просто брызгали из пульверизатора. Потом поставили рядом бытовой увлажнитель воздуха, — специально не покупали, был дома.

Татьяна поясняет, что по плану грибной блок должен дать еще два урожая. Хозяйка подсчитала, что такое выращивание вполне поможет сэкономить тем, кто любит грибы.

— Килограмм вешенки в магазине стоит около 8 рублей, а за сам блок мы отдали 12 рублей. Если грубо прикинуть, то за одну волну урожая выходит 1,5−1,7 кг грибов, то есть он уже окупается. Плюс мы не растили грибы слишком большими: когда они средние, то получаются более мягкими и хрустящими после жарки. Но все же мне кажется, что такое занятие не столько для того, чтобы поесть грибов. Тут интереснее понаблюдать за тем, как они растут, возможно, понравится семьям с детьми.

Использовать вешенки можно для разных блюд. Татьяна как кулинар с большим опытом перечисляет самые несложные варианты.

— Вешенка хороша тем, что в отличие, например, от того же культивируемого шампиньона имеет грибной вкус и приятный аромат. Самое простое, что с ней можно сделать, — пожарить с луком, как любые другие грибы. Советую жарить их быстро. Если передержать на огне — они становятся резиновыми, особенно ножки. Я такие грибы еще часто добавляю в азиатские вок-блюда. Вешенка, в принципе, популярный в Азии гриб: с соевым соусом, с кунжутным маслом — он со всем хорошо сочетается. Можно его также добавлять в традиционные запеканки с мясом, салаты.