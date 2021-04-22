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«Все цели достигнуты». Россия отводит войска от границ Украины

22.04.2021 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Об этом пишет ТАСС.


Иллюстративное фото: wikipedia.org

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

Проверка Вооруженных сил началась на фоне сообщений, что российские войска стягиваются к границе с Украиной.

 
 
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Учения Западного и Южного военных округов российской армии, взволновавшие многих, завершаются.
 
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