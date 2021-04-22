Из-за прорыва одной трубы сотни тысяч минчан остались без воды. Это нормально? Разбираемся

Источник материала: Tut.by

Вчера вечером в Чижовке Минска и поврежденный газопровод">прорвало водовод из-за чего многие жители трех районов Минска остались на несколько часов без воды. Ночью вода появилась, но пить ее пока не рекомендуют. Возникает простой вопрос: неужели сотни тысяч человек зависят лишь от одной (хоть и большой) трубы с водой? Для ответа на него мы в общих чертах опишем, как работает эта система, а также порассуждаем, что могло стать причиной произошедшего.





Что произошло?

В среду вечером на трубопроводе диаметром в метр в районе гипермаркета «Грин» на улице Уборевича произошла авария. Трубу прорвало и затопило часть дороги и парковки. Без воды осталось много домов в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах.

В 0.15 аварию локализовали, а к двум часам ночи у людей появилась вода. Но пока она не чистая и пить ее не рекомендуют. Аварийно-восстановительные работы на месте прорыва продолжались и утром.

Возникает простой вопрос: что же это за система такая, что из-за аварии на одной трубе воды лишаются сразу три района? То есть сотни тысяч жителей Минска зависят от одной единственной трубы? Забегая вперед отметим, что это вовсе не так. Но есть нюансы.

Как работает система при аварии?

Система водоснабжения Минска представляет собой закольцованную сеть водоводов и водопроводов. Это сделано для того, чтобы вода постоянно двигалась, а также для того, чтобы в случае аварии на одном участке, вода могла пойти потребителям по другим маршрутам. По сути — это принцип лабиринта.

Обычно в случае аварии на каком-то участке происходит следующее: аварийный участок оперативно перекрывают задвижками и начинают его восстановление, а вода потребителям начинает идти по кольцевым водоводам, которые находятся рядом.

Но первое время вода, скорее всего, будет мутной по нескольким причинам. Во-первых, из-за аварии в нее уже мог попасть, например, песок. Во-вторых, на некоторых участках вода меняет свое направление и начинает смывать отложения со стенок труб, которые сформировались при течении воды в изначальную сторону. В-третьих, из-за прорыва трубопровода в системе падает давление, из-за чего отложения со стенок также могут попасть в воду.

Почему могут быть задержки?

Во время вчерашнего прорыва на Уборевича многие жители нескольких районов лишились воды как минимум на 3,5 часа. Возникает вопрос: почему так долго, если вода должна была пойти по кольцевым водоводам?

Но здесь следует учитывать то, что чем больше времени проходит с момента прорыва до закрытия аварийного участка задвижками, тем больше в системе падает давление. Следовательно, больше времени надо на его восстановление.

Скорость закрытия аварийного участка задвижками также зависит от типа этих устройств. Если они автоматические, то это происходит быстро и дистанционно. Если механические — то уже дольше. Отметим, что на магистральных водоводах, по логике, должны стоять именно автоматические задвижки.

Почему могут быть прорывы?

Прорыв водовода на Уборевича произошел в районе стройплощадки. Но строители говорят, что они не могли повредить трубу, потому что работают в стороне от нее. Какие тогда варианты?

Как минимум, трубу могли повредить при выполнении каких-нибудь работ и раньше. Просто трещина разошлась не сразу. Но водовод могло прорвать и вовсе не под воздействием внешней силы, а под воздействием времени. Средний срок эксплуатации такой трубы — 25 лет. Сколько эксплуатируется эта — мы не знаем. Но мы знаем то, что ее прорывало в этом же районе три года назад.

Однако аварии случаются и на новых трубопроводах. Ведь на их износ влияет место залегания, удаленность от других коммуникаций, дорог, трамвайных путей, а также плотность застройки на этом участке и количество зданий, которые получают воду от этой трубы.

Чтобы избежать аварий нужно не только своевременно менять трубы, но и тщательно их монтировать, испытывать и проверять.

Предварительные причины аварии. Официально

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сообщил , что предварительных версий — две.

— Это повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ. На строительном объекте, где и произошла авария, проводились строительно-монтажные работы. Предполагается, что работы могли выполняться без соблюдения регламента. Вторая версия — низкие эксплуатационные характеристики металла (чугуна), приведшие к ускоренному износу трубопровода. Делать выводы преждевременно, сейчас изучаем ситуацию. Изъяли видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом аварии, используем его для установления причин случившегося. Предстоит объективно разобраться в произошедшем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь.