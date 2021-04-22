Топ-менеджер Sony рассказал, когда ждать конца дефицита на PS5

Источник материала: Tut.by

Президент SIE (Sony Interactive Entertainment) Джим Райан дал интервью газете Nikkei, где рассказал о стратегии компании в отношении PlayStation 5, коснувшись в том числе дефицита консолей, а также важности японского рынка. Само интервью доступно только подписчикам издания, однако в Сети начали появляться переводы от западных СМИ. Об этом рассказывает DTF .





В ответ на вопрос о конкуренции с Microsoft и Xbox в плане приобретения крупных игровых студий и игр от внутренних разработчиков, Райан заявил, что Sony продолжает работать в этом направлении. По его словам, эксклюзивов на PS5 будет «больше, чем когда-либо».

«Мы тихо, но стабильно продолжаем вкладывать средства в игры высокого качества для PlayStation. И мы позаботимся о том, чтобы на поколении PlayStation 5 было больше эксклюзивов, чем когда-либо. Ранее мы уже неоднократно занимались покупкой и присоединением других компаний, таких как Insomniac Games. И не исключаем такой возможности и в будущем», — говорит Райан.

Дефицит PS5 глава SIE объяснил трудностями, возникшими из-за пандемии COVID-19, и напряжённой ситуацией на рынке полупроводников. По его словам, компания уже попросила своих поставщиков позволить им увеличить объёмы производства консолей — если всё сложится хорошо, то ситуация начнёт налаживаться до конца 2021-го.

При этом Райан отметил, что спрос среди игроков тоже очень сильно вырос, так как на старте PS5 в Японию поставляли устройства примерно в таких же количествах, как и PS4 в тот же период после релиза. Он заверил, что местный рынок остаётся очень важным для компании.

«На PlayStation 5 с самого начало выходило много программ от японских разработчиков. И в будущем я хочу укрепить наши взаимоотношения с местными студиями, выпуская контент для PS5, который был бы к месту на рынке Японии», — добавил менеджер.

Президент SIE прокомментировал и стратегическое партнёрство с Microsoft, о котором стало известно в 2019 году. По его словам, соглашение всё ещё в силе, и Sony определённо найдёт применение технологиям на базе Microsoft Azure.

«Мы продолжаем общаться и обмениваться идеями. Это очень интересная тема, и я надеюсь, что нашу стратегию использования „облака“ мы объявим позже, когда наступит время. Разумеется, мы можем использовать „облачные“ технологии для своей инфраструктуры, но опыт игры в „облаке“, который предложим мы, будет уникальным для PlayStation», — заключил глава Sony Interactive Entertainment.