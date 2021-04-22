В России создадут «зоны смерти»

Источник материала: Tut.by

Ради безопасности Россия создаст «зоны смерти», которые будут практически полностью недоступны для вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет Lenta.ru со ссылкой на « Известия ».



Фото: wikipedia.org

Согласно источникам «Известий» в российском военном ведомстве, соответствующие учения состоятся в текущем году в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Проведение подобных маневров в масштабе всей страны запланировано на следующий год. «Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными», — уверяет издание.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что комплексы РЭБ могут, например, создавать помехи спутниковой навигации, подавлять сигнал радиовысотомера и «глушить» каналы управления с наземными станциями. Также «разрабатываются и прямые способы воздействия на новых физических принципах, которые будут буквально выжигать бортовую электронику».

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, речь идет о создании «комплекса, который включает в себя и системы противовоздушной обороны (ПВО), и средства РЭБ».

Перспективными средствами РЭБ газета называет, в частности, комплексы «Поле-21», «Мурманск-БН» и «Красуха-4».

В марте издание The Drive написало, что эсминцы типа Arleigh Burke ВМС США, базирующиеся в Испании, располагают системами РЭБ AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способными «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс».