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В России создадут «зоны смерти»
Источник материала: Tut.by
Ради безопасности Россия создаст «зоны смерти», которые будут практически полностью недоступны для вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
Согласно источникам «Известий» в российском военном ведомстве, соответствующие учения состоятся в текущем году в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Проведение подобных маневров в масштабе всей страны запланировано на следующий год. «Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными», — уверяет издание.
Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что комплексы РЭБ могут, например, создавать помехи спутниковой навигации, подавлять сигнал радиовысотомера и «глушить» каналы управления с наземными станциями. Также «разрабатываются и прямые способы воздействия на новых физических принципах, которые будут буквально выжигать бортовую электронику».
По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, речь идет о создании «комплекса, который включает в себя и системы противовоздушной обороны (ПВО), и средства РЭБ».
Перспективными средствами РЭБ газета называет, в частности, комплексы «Поле-21», «Мурманск-БН» и «Красуха-4».
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Они будут полностью недоступны для целого ряда вооружений.
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