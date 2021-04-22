В американском мёде нашли следы радиации от ядерных испытаний

Источник материала: Tut.by

Новое исследование показало, что следы радиоактивных осадков от ядерных испытаний 1950-х и 1960-х годов все еще можно найти в американском мёде. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Nature Communications .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Annie Spratt / Unsplash

Так, в мёде, произведенном на территории США, обнаружили следы радиоактивного нуклида под названием цезий-137. Как пояснил автор исследования, геолог Джеймс Касте из колледжа Уильяма и Мэри, после Второй мировой США, СССР и другие страны провели сотни наземных испытаний ядерных боеприпасов, которые выбрасывали в верхние слои атмосферы радиоцезий. Затем ветер разносил радиоактивные изотопы по всему миру, и со временем они оседали на землю вместе с осадками. Одним из этих изотопов является цезий-137, побочный продукт ядерного деления.

Касте выяснил, что в одних районах США радиоактивные следы слабее, чем в других. Причем это произошло случайно, когда геолог в 2017 году дал своим студентам задание: он попросил их вернуться с весенних каникул с продуктами местного производства.

Как и ожидалось, различные образцы фруктов, орехов и других продуктов показали очень слабые следы цезия-137 при измерении детектором гамма-излучения. А вот банка мёда с фермерского рынка Северной Каролины содержала в 100 раз больше цезия, чем остальные продукты.

После этого команда протестировала мёд из разных концов страны. Из 122 протестированных образцов в 68 были обнаружены следы радиоактивного изотопа на уровне более 0,03 беккереля на килограмм. Причем мёд с самым высоким уровнем радиоактивности был обнаружен в образце из Флориды — 19,1 беккерелей на килограмм.

Но это не несет опасности людям, ведь уровень радиоактивности в американском мёде ниже 50−100 беккерелей на килограмм, тогда как пороговым значением считается 1200 беккерелей на килограмм.