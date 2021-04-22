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Начинается настоящая весна и конкурс «Выбор года 2021» в Беларуси

22.04.2021 15:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В природе всё продумано. После лета всё засыпает, а после зимы наступает весна и запускается новый цикл. Проект «Выбор года» неслучайно начинает сезон именно весной: самое подходящее время для пробуждения и поднятия бизнеса на новый уровень!

Начинается настоящая весна и конкурс «Выбор года 2021» в Беларуси

2020 год был особенным для каждой компании. Необычные времена для кого-то стали поводом поставить точку, а кому-то открыли новые возможности.

В «Выборе года» также произошли изменения: усовершенствовался формат работы, исчезло неактульное, добавилось релевантное новым условиям бизнеса. Классика с элементами модернизма — вот так можно описать «Выбор года 2021». Обновлен формат церемонии награждения, а также методы продвижения. А ценности остались прежними: честность, уважение, профессионализм и доверие.

Почему проект считается «международным»?

Конкурс «Выбор года» проводится также в Украине, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, имеет единую методику определения лидеров и символику.

Почему старт конкурса весной, а итоги только осенью?

Чтобы определить настоящих лидеров, нужны реальные цифры. Для получения максимально достоверных результатов, на формирование списков номинаций, качественные маркетинговые исследования, анализ и проверку данных отводится около четырех месяцев. Еще два месяца — на подготовку грандиозной церемонии награждения.

Следуя простой логике, подводить итоги года, когда он только начался, некорректно. Победа в конкурсе «Выбор года» — не аванс, она не дается в кредит. Именно поэтому лидеры проекта определяются, когда уже есть видимый результат работы, который можно оценить.

Начинается настоящая весна и конкурс «Выбор года 2021» в Беларуси

В этом году проект отметит свой юбилейный 20-й год существования. Ждем особенных сюрпризов, а пока можно заполнить заявку на участие на сайте проекта.

До 15 мая будет действовать скидка — 5%! Это единственная возможность получить скидку на участие в конкурсе, поэтому подумать об этом лучше уже сейчас!

 

+375 29 169 92 61

+375 29 667 49 93

 

Начинается настоящая весна и конкурс «Выбор года 2021» в Беларуси

 
 
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В природе всё продумано. После лета всё засыпает, а после зимы наступает весна и запускается новый цикл. Проект «Выбор года» неслучайно начинает сезон именно...
 
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