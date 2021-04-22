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Россия отводит войска от границ с Украиной

22.04.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу и командующим войсками вернуть к местам постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.

«Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Проверка воинских частей завершается», - заявил Шойгу.

Российские СМИ приводят также слова Шойгу, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны».

В последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, увеличилось количество случаев нарушения перемирия на востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ.

 
 
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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу и командующим войсками вернуть к местам постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее...
 
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