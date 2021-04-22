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Путин обсудит с Лукашенко "диверсионные планы в отношении Беларуси"
Источник материала: Партизан
Владимир Путин и Александр Лукашенко в числе прочего обсудят якобы попытку "госпереворота" и подготовку "покушения" на Лукашенко.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча Лукашенко и Путина проходит сегодня, 22 апреля в Кремле.
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«Это настолько частые общения, настолько у нас многогранные отношения, мы настолько взаимозависимые страны и настолько объемные задачи стоят и в рамках "союзного государства", и в рамках особенных торгово-экономических отношений, что они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла.
Он добавил, что Путин и Лукашенко также обменяются мнениями по текущей ситуации «в плане и последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Беларуси и так далее».
Представителя Кремля спросили также, может ли ситуация с "покушением" на Лукашенко повлиять на темпы "интеграции" двух стран.
«Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках "союзного государства" — это одно, а внешняя угроза и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран — это совсем другая реальность. Это реальность, с которой нам жить еще долго. И к этому нужно привыкать, и конечно, сотрудничество по противодействию этим внешним угрозам очень важно и в интересах народов наших двух стран»,— ответил он.
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Владимир Путин и Александр Лукашенко в числе прочего обсудят якобы попытку "госпереворота" и подготовку "покушения" на Лукашенко.
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