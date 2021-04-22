«Хозяин сдал в пункт усыпления сеттера, потому что не мог видеть, как тот умирает». Как помочь пожилому другу

Источник материала: Tut.by

Ольга, хозяйка золотистого ретривера Рая, встречает нас в прихожей, идет на кухню ставить чайник, забегает в комнату — собрать младшую дочь на прогулку с папой. Весь этот путь 14-летний Рай должен проделать вместе с ней. Он тревожно приподнимает голову, изо всех сил загребает лапами, пытаясь подняться. Но не может. Готовность служить своему человеку с годами не подводит, «но эти лапы… я не понимаю, что с ними» — написано на морде Рая, печально вздыхающего после каждой неудачной попытки встать.



Оля и Рай

— Лежи уже, лежи, я тут, — успокаивает его Оля. — Подумаешь лишний раз, так ли уж тебе хочется этого чая. Или лучше не идти никуда и не тревожить Рая.

В семье делают всё, чтобы остаток короткой собачьей жизни Рай провел так, как и должно лучшему другу и члену семьи. Оля признается, что создать для него эти условия получилось благодаря тому, что рядом с ней был человек, который постоянно консультировал, делился знаниями и опытом. Это Юлия Торсунова — заводчица и автор проекта помощи пожилым питомцам под названием «Старый друг», который сейчас участвует в Social Weekend.



Юлия Торсунова

«Ну, это же просто собака/просто кот/просто кролик — так принято говорить, а это ранит еще сильнее»

— Идея проекта появилась после смерти моей собаки Аниты, которая уходила долго и трудно, — рассказывает Юлия, у которой есть свой питомник голден-ретриверов. — Ее смерть стала для меня испытанием — очень уж родная была душа. Да и бытовых трудностей хватало: у Аниты отнялись задние лапки, приходилось на улицу носить ее на руках — а это 25 кг.

Поскольку я поддерживаю приятельские отношения с владельцами своих щенков, знаю, что с такими сложностями сталкиваются практически все ответственные хозяева, чьи питомцы доживают до солидного возраста. С одной семьей я ездила на эвтаназию собаки, потому что морально они бы с этим просто не справились.

Особую заботу о старичках, а уж тем более — горевание по ушедшему питомцу в нашем социуме не слишком-то одобряют. «Ну, это же просто собака/просто кот/просто кролик» — так принято говорить, а это ранит еще сильнее. Я хочу создать проект в поддержку хозяев, которые теряют своего друга.





Юля подчеркивает, что это будет сайт не о смерти, а о жизни и о достойном ее завершении.

— У меня есть три основные цели. Первая — дать людям максимум взвешенной информации, которую мы — ответственные хозяева, ветеринары, зоопсихологи — накопили за годы жизни бок о бок с животными. Объяснить, как сделать последние годы собаки максимально комфортными и счастливыми для всех. Как облегчить ее жизнь, если она ослепла или оглохла, как быть, если кардинально поменялось ее поведение в доме, как принять решение — отпустить ее или продолжать лечить… Всё это очень трудно и об этом крайне мало информации.

Вторая цель — сформировать коммерческую лояльность ветеринарных клиник и аптек. Хозяевам пожилых животных нужно обращаться к ним гораздо чаще. Чтобы регулярные обследования и поддерживающее лечение старичков стали нормой, необходимы скидки. В обмен на которые мы готовы давать рекламу на своем сайте.

Ну и, наконец, третья цель — «вырастить» в Беларуси врачей-геронтологов. Представьте, даже в соседней России есть геронтологические клиники, где знают, как улучшить и максимально продлить жизнь старичков. У нас же вы не найдете ни одного такого специалиста. Хотя им может стать любой талантливый врач общей практики, пройдя дополнительное обучение.

«Собака испытывает колоссальный стресс — ей и так плохо, а тут еще и человек, самый любимый на свете, на нее кричит»

Пока мы разговариваем, Рай преодолевает скользкий участок ламината, который вызывал у него серьезные опасения, и добирается до безопасной территории — коврика под столом.

— У нас раньше не было ковров, — рассказывает его хозяйка. — Мы специально постелили их в прихожей и в кухне — чтобы у него были такие «площадки для взлета» в местах, где он чаще всего бывает. Ведь в коридоре надо стеречь, встречать и провожать своих людей, а в кухне… А в кухне — холодильник. (Смеется.)





Рай, как мы уже выяснили, появился в семье Ольги благодаря Юлии. Однако он появился в доме не щенком — его судьба гораздо труднее.

— Мы с мужем приехали к Юле с мыслью приобрести щенка голдена — обожали эту породу, — делится Оля. — Но, как ответственные люди, попросили честно рассказать: что такое щенок в доме. Надо отдать Юле должное — она не пыталась убедить нас, что это идиллическая картинка с милых открыток, где пушистые комочки лежат в корзиночке и «улыбаются» на камеру. Рассказала как есть — обо всех бытовых трудностях и хлопотах. Приземлила нас, короче. (Улыбается.)

Мы решили, что нужно взвесить свои силы, а пока, по рекомендации Юли, можно взять собаку на передержку — заодно и посмотрим, справляемся мы. Так к нам и попал Рай.

О проблемах Рая, который в прошлой жизни был Рэем, Юля узнала от команды спасения лабрадоров и голден-ретриверов. Псу пришлось непросто — в 9 лет он попал на передержку в очень скверном состоянии. О прошлой жизни до сих пор напоминают страшные шрамы — память о том, как пес упал в строительный люк, прямо на арматуру. Чудом остался жив — его вытаскивали с того света.





И не один раз: уже на передержке у Оли пес подхватил пироплазмоз после укуса клеща — чуть не умер. Зато за время долгого и трудного лечения Оля поняла, что никакая это уже не передержка — Рая она никому не отдаст.

— Собака-улыбака, добрая и безупречно воспитанная. Лучшая на свете. Рай для нас сразу стал сынулечкой, — рассказывает Оля. — Старшему ребенку было 18, Марьяши и в планах не было. А когда она внезапно осчастливила нас своим появлением на свет, даже мысли не возникло о том, что Рай нам теперь не нужен. Хотя отчего-то для многих это рабочая схема: «в семье появился малыш — старого пса под усыпление». Можно себе представить, какой урок и опыт из этой ситуации извлекает ребенок — я этого для своей дочери точно не хочу. Рай и Марьяша стали настоящими друзьями (как раз в этот момент Марьяша подбирается к Раю и смачно целует его в морду, — Прим. редакции).

Иногда я выкладываю видео их совместного досуга, и некоторые подписчики возмущаются, мол, как это — ребенок и собака вместе едят яблоко. Я отвечаю: «Не волнуйтесь, Марьяша привита — Раю ничего не угрожает». (Смеется.)





Два года Рай жил полной и развеселой собачьей жизнью: носился по лесу, много путешествовал, охотно выполнял команды. Но в 11 лет начались первые возрастные изменения.

— Одним из любимых развлечений было постучать по плечу — Рай обожал эту команду. Становился на задние лапы, клал передние на плечи и облизывал лицо, — рассказывает Оля. — Однажды он не смог это сделать. Видно было, что очень хочет, но не может. Потом он перестал запрыгивать в багажник машины и в ванну. Конечно же, мы пошли к ветеринару, сделали узи и рентген. Нам сказали, что изменения необратимы, и нужно научиться с этим жить.

Через некоторое время у Рая начало пропадать зрение. Мы даже не сразу поняли, что случилось. Пришли на плановый осмотр в клинику — и доктор сказал: да у него ведь глубокая слепота, он различает только свет и тень.

Год назад Рай потерял и слух. Он перестал выполнять команду «ко мне» — и мы поначалу думали, что это стариковское упрямство. Пока не увидели во время прогулки, как он стоит на расстоянии 10 метров — и мечется, не может нас найти, ему по-настоящему страшно. Действительно совсем ничего не слышит…





Стали меняться и внешность — он усыхает, как старичок, и характер Рая. Он превратился в мой беспокойный хвостик. Вы сами видели: встать для него — сложный и долгий процесс. Но он подхватывается, загребает лапами, буксует всякий раз, когда я поднимаюсь с места. Был момент, когда я даже раздражаться начала, а потом, поговорив с Юлей, поняла — это единственная возможность для него понять, где я, и быть рядом.

Эта частая история: люди не понимают, что происходит с их питомцами, и начинают злиться. В итоге собака испытывает колоссальный стресс — ей и так плохо, а тут еще и человек, самый любимый на свете, кричит — непонятно почему.

Что далеко ходить: мама моя, которая взяла в свое время собаку с Гурского, звонит и жалуется, мол, Одри совсем сдурела. Не спит по ночам, писается, может сходить в туалет прямо на тротуаре. И не понимает, что всё это она делает не от вредности, а просто потому, что стала старенькой — и теперь нуждается в особом уходе и отношении.

Юля, которая может об этом рассказать, есть не у всех. Именно поэтому ее проект кажется мне гениальной идеей.

Мы просим Юлю дать несколько рекомендаций для хозяев пожилых животных, опираясь на пример Рая и других питомцев, коих под ее опекой было несколько десятков.

Регулярно отвозите пса на ветеринарное обследование

— Крайне важна ежегодная диспансеризация для старичков: все изменения можно подловить на ранней стадии и скорректировать. Обязательно сдавайте общий анализ крови и биохимию, мочу, делайте узи сердца и брюшной полости. Проверяйте «слабые» места — наверняка, вы за годы совместной жизни их изучили. У многих старичков это зубы и уши — хозяева не замечают, что они болят, а животное мучается.

Скорректируйте питание

— В процессе возрастных изменений собаки важно следить за ее питанием, менять корм — есть специальные линейки корма, созданные для пожилых питомцев. Ингредиенты сбалансированы таким образом, чтобы старичок получал все необходимые витамины и микроэлементы.

Кроме того, у старой собаки стираются зубы (и, отказываясь от «сухача», она вовсе не капризничает — просто не может разжевать гранулы) — в этом случае корм нужно размачивать или переходить на влажное питание.





Поменьше перемен — старичков они очень тревожат

— Пожилых питомцев, особенно тех, у которых садится зрение, очень беспокоят любые изменения. Крайне важно, чтобы в доме (или, по крайней мере, в комнате, где животное проводит больше всего времени) всё оставалось на прежних местах, и условный шкаф не вырастал посреди комнаты. То же и с прогулками: ежедневно повторяющийся ритуал успокаивает пожилого пса, а новые маршруты сбивают с толку.

Если вы решили завести нового питомца (а это частая история — люди приносят в дом молодое животное, чтобы было проще пережить утрату), нужно всё тщательно продумать.

Познакомить старичка с новым другом нужно вне дома. Необходимо, чтобы у старшего была возможность спрятаться от щенка/котенка — порадоваться тому, что тот не может его достать. (Смеется) Такие святые вещи как личная миска, лежанка, игрушки также должны быть недоступны для новичка. Нужно дать возможность старику привыкнуть к этой «новинке», иначе обида неизбежна.

Помните, что у пожилых животных страдают суставы

— Еще одна проблема старичков — суставы. Кстати, они могут деформироваться даже от того, что псу вовремя не подстригли ногти, поэтому хозяевам нужно быть очень внимательными.

Сегодня с этим могут здорово помочь врачи-реабилитологи и грамотно подобранная физиотерапия. Просто мало кто знает, что в Беларуси есть такие специалисты. А между тем моя Триша, внучка Аниты, которую я называю соавтором проекта «Старый друг», недавно прошла курс массажа у реабилитолога, который помог решить наши проблемы.

Кстати, часто собака сама дает знать о боли в суставе — начинает разлизывать это место. Красное пятно без шерсти — это зачастую не лишай, а сигнал, что вот здесь собаке очень больно.





Знайте, что все проблемы сегодня решаемы

— Если животное не страдает от боли, у него сохраняется аппетит и желание жить, инвалидность не должна становиться поводом для эвтаназии. Просто нужно внести в привычный уклад жизни коррективы.

Отнимаются лапки — и собака не может запрыгивать в ванну? Поставьте тазик с теплой водой в прихожей.

Есть проблемы со зрением? Выводите собаку на прогулку исключительно на поводке, а дома прикрепите к ошейнику специальное приспособление (в ветеринарной клинике вам подскажут, где его приобрести), чтобы пес не натыкался на предметы.

Собака писается? Гуляйте почаще, а если и это не помогает — есть памперсы, которые решают проблему.

Главное — желание. У меня есть знакомая девушка, слепая такса которой живет полноценной жизнью — забирается на кровать по пандусу с бортиками, который хозяйка сделала для неё сама.

Уважайте своего старичка и его потребности

— Мы все в старости не слишком-то хорошеем и умнеем. Ни в коем случае нельзя орать на старое животное или наказывать его — оно не понимает, в чем причина. Просто испытывает огромные страдания. Нужно быть снисходительным и учитывать потребности пса.

Многие пожилые собаки нуждаются в постоянном общении с хозяином. Им нужно, чтобы их все время жалели и гладили. Постарайтесь, пожалуйста, организовать дежурство семьи по проглаживанию собаки. (Смеется.)

Другие напротив хотят побыть в тишине, чтобы их не беспокоили, дали отдохнуть и выспаться. Задача хозяина в этом случае — организовать для пса пространство, в котором он сможет чувствовать себя комфортно и безопасно. Особенно, если в семье есть дети. Собаке любого возраста нужно спать не менее 16 часов для того, чтобы сохранять эмоциональное равновесие и здоровую психику, а уж старичкам — еще больше.





Найдите то, что успокаивает вашего пса

— Несмотря на то, что собаке обязательно нужно высыпаться, многие старички страдают от бессонницы. Цокают по дому полночи — и сами мучаются, и хозяев будят.

Первая причина — вашей собаке может быть банально холодно. Видели бабушек во дворе, которые летом сидят на лавочке в пальто? Здесь тоже самое. Попробуйте накрыть пса пледом — возможно, он успокоится.

Вторая — пес может с возрастом начать бояться спать в темноте. Оставляйте для него ночничок (кстати, так делает Константин Хабенский , — Прим. редакции).

Третья — нужен какой-то успокаивающий фактор. Например, мою Аниту усыплял звук дождя. Есть специальные подборки музыки и видео, которые успокаивают собак. Найдите то, что работает с вашей — и включайте это.

«Когда вы заводите питомца, вся его жизнь становится вашей ответственностью. И конец этой жизни — тоже»

— Юля, я представляю, какие будут комментарии, — смеется Ольга, слушая рекомендации. — Может показаться, что мы сошли с ума. Многие напишут: «Совсем уже уехали. Тут бы такие условия для ребенка создать!». Во-первых, создайте! Почему бы и нет? Во-вторых: собака ничем не хуже ребенка. Это я как дважды мама говорю. Она также беспомощна и нуждается в нашей поддержке и заботе. Более того — ребенок вырастает и становится самостоятельным, а ваш питомец — ребенок навсегда.

Как будто в подтверждение Олиных слов Рай заваливается на спину и начинает кататься по полу и делать смешные морды. «Хорошая собака», — говорим мы. А Юля подсказывает: «Вы руками его „хвалите“. Гладьте его, он же не слышит».





— Нам только кажется, что мы готовы к его уходу, — делится Оля. — Но по факту — подготовиться к этому невозможно.

В начале этого года встала ночью выпить воды, прошла мимо спящего Рая, а он впервые не поднял голову. Потрогала его — а он холодный (лежал возле приоткрытого балкона). Начала трясти — не просыпается. Прежде чем он проснулся, у меня уже сердце оборвалось. Реву: «Не смей, не сейчас». А он открыл глаза с таким недоумением, мол, что «не сейчас»? Сейчас прекрасное время, чтобы поспать. (Улыбается.)

Сама мысль о его смерти невыносимо трудная, и я не знаю, как мы будем справляться с этим. Но есть еще и очень бытовые вещи: что делать, когда его не станет? Закопать в том месте, где Рай любил гулять, нельзя. Только благодаря Юле я узнала о том, что есть кремация для животных. И люди, которые облегчат твое горе хотя бы в этом. Очень важно дать хозяевам такую информацию и позволить проводить своего друга достойно.





— «Старый друг» в этом поможет. Кроме того, мы планируем привлекать психологов для работы со взрослыми и детьми, которые переживают смерть питомца, — добавляет Юля. — Главное, чтобы человек был готов сопровождать друга в его последнем пути. Одна из самых страшных для меня историй: хозяин сдал в пункт усыпления старого слепого сеттера, потому что он не мог видеть, как тот стареет и умирает. Ужасное предательство. Людям важно помнить: когда вы заводите питомца, вся его жизнь становится вашей ответственностью. И конец этой жизни — тоже. Не отворачивайтесь от друга в тот момент, когда его глаза закрываются навсегда.