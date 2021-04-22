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Всего за 5 копеек: любой перевод по номеру телефона на карты банков РБ

22.04.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Акция! Переводите деньги по номеру телефона с карты на карту любого банка Беларуси всего за 5 копеек в сервис денежных переводов на TUT.BY.

Переводы на карту по номеру телефона всего за 5 копеек на TUT.BY

С 20 апреля 11.00 по 31 мая 10.00 в сервисе переводов PLATI.TUT.BY (расчетный Банк БелВЭБ, переводы по номеру телефона) переводите деньги с карты на карту любых банков Беларуси по номеру телефона получателя всего за 5 копеек.

Для перевода денег по номеру мобильного телефона отправителю нужно:

  1. Перейти в сервис переводов с карты на карту по номеру телефона.


  1. Ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, номер мобильного телефона получателя и имя отправителя.


  1. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.

Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода перейти по ссылке в SMS-сообщении от сервиса MoneySend и указать номер карточки, на которую нужно зачислить деньги.

Переводы доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard, «БЕЛКАРТ».

Комиссия за перевод взимается с отправителя в фиксированном размере: 5 копеек вне зависимости от суммы перевода.

Переводите деньги выгодно с помощью сервиса денежных переводов по номеру телефона PLATI.TUT.BY

 
 
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