Всего за 5 копеек: любой перевод по номеру телефона на карты банков РБ

Источник материала: Tut.by

Акция! Переводите деньги по номеру телефона с карты на карту любого банка Беларуси всего за 5 копеек в с ервис денежных переводов на TUT.BY .

Переводы на карту по номеру телефона всего за 5 копеек на TUT.BY

С 20 апреля 11.00 по 31 мая 10.00 в сервисе переводов PLATI.TUT.BY (расчетный Банк БелВЭБ, переводы по номеру телефона) переводите деньги с карты на карту любых банков Беларуси по номеру телефона получателя всего за 5 копеек.

Для перевода денег по номеру мобильного телефона отправителю нужно:

Перейти в сервис переводов с карты на карту по номеру телефона .





Ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, номер мобильного телефона получателя и имя отправителя.





Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.

Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода перейти по ссылке в SMS-сообщении от сервиса MoneySend и указать номер карточки, на которую нужно зачислить деньги.

Переводы доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard, «БЕЛКАРТ».

Комиссия за перевод взимается с отправителя в фиксированном размере: 5 копеек вне зависимости от суммы перевода.

Переводите деньги выгодно с помощью сервиса денежных переводов по номеру телефона PLATI.TUT.BY