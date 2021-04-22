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Всего за 5 копеек: любой перевод по номеру телефона на карты банков РБ
Источник материала: Tut.by
Акция! Переводите деньги по номеру телефона с карты на карту любого банка Беларуси всего за 5 копеек в с
Переводы на карту по номеру телефона всего за 5 копеек на TUT.BY
С 20 апреля 11.00 по 31 мая 10.00
Для перевода денег по номеру мобильного телефона отправителю нужно:
Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода перейти по ссылке в SMS-сообщении от сервиса MoneySend и указать номер карточки, на которую нужно зачислить деньги.
Переводы доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard, «БЕЛКАРТ».
Комиссия за перевод взимается с отправителя в фиксированном размере: 5 копеек вне зависимости от суммы перевода.
Переводите деньги выгодно с помощью
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Акция! Переводите деньги по номеру телефона с карты на карту любого банка Беларуси всего за 5 копеек в сервис денежных переводов на TUT.BY. *На правах рекламы
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