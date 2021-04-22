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Audi сбила 7-летнюю девочку под Дрогичином – видео

22.04.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла около 15:20 в среду 21 апреля в деревне Сварынь. По информации ГАИ, 40-летний местный житель, управляя Audi, двигался по улице Ленина и совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу.

В результате девочка получила травмы и была доставлена в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
 
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Легковой автомобиль сбил 7-летнюю девочку в Дрогичинском районе. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ДТП.
 
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