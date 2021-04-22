Audi сбила 7-летнюю девочку под Дрогичином – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла около 15:20 в среду 21 апреля в деревне Сварынь. По информации ГАИ, 40-летний местный житель, управляя Audi, двигался по улице Ленина и совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу.

В результате девочка получила травмы и была доставлена в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.