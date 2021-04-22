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Прояснилось: стала известна причина разрыва Дженнифер Лопес c женихом

22.04.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Стала известна причина разрыва одной из самых ярких пар - певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса. Тайну раскрыли близкие источники.

Больше недели назад Лопес и Родригес публично заявили о своем разрыве. Пара попыталась сохранить отношения, но все попытки оказались тщетными. Тогда СМИ предположили, что дело в неверности спортсмена, однако никакой конкретики не последовало, и фанаты начали гадать: что же произошло на самом деле.

Если верить словам близкой подруги Лопес и изданию People, ситуация прояснилась: стала известна причина разрыва поп-певицы и ее жениха.

По словам источника, инициатором разрыва стала сама Джей Ло, но инцидента с изменой не было. А вот слухи о якобы похождениях ловеласа-Родригеса и перечисления его побед на любовном фронте не лучшим образом сказались на отношениях в семье. Певица поняла, что не может доверять возлюбленному и не хочет провести жизнь в сомнениях. Вот почему она прибегла к радикальному методу и просто поставила точку в союзе.

"Она была очень несчастна в последнее время", - заявила подруга и добавила, что Родригес все еще не теряет надежды вернуть возлюбленную, но уважает ее мнение. А вот Лопес предпочитает не оглядываться назад и все свое время посвящает детям.

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По словам источников из окружения знаменитой пары, поп-звезда сама настояла на расставании и на то были "веские основания».
 
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