Уголовное наказание за езду без прав: что светит нарушителю?

Источник материала: Onliner

На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В числе прочего там фигурирует статья 317-2 Уголовного кодекса: «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». Какое наказание грозит «бесправникам», если законопроект будет подписан?

Как сейчас?

В настоящее время ответственность за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрена статьей 18.14 Кодекса об административных правонарушениях.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, — влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Что предлагается?

Законопроектом предусмотрено появление соответствующей статьи в Уголовном кодексе: статья 317-2 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». То есть, как и сообщалось ранее, вождение без прав может быть переведено в разряд уголовных преступлений.

Если проект будут одобрен в существующем виде, то произойдет следующее.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно, будет наказываться общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до шести месяцев, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

То же деяние, совершенное повторно, повлечет штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В законопроекте также указано, что для целей статьи 317-2 деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо в течение одного года после наложения административного взыскания за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотренного ч. 2 ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях, вновь управляло транспортным средством, не имея права управления этим средством.

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