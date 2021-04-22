Программисту — 800 рублей, слесарю — 1500. Какие зарплаты можно найти на ярмарке вакансий?

Источник материала: Onliner

Пандемия внесла свои коррективы, и теперь привычные городские ярмарки вакансий перешли в онлайн-режим. Как они проходят и кого ищут столичные работодатели? Побывали на одной из ярмарок и посмотрели, что предлагают прямо сейчас и за какую зарплату.

Что за ярмарка

Электронная ярмарка вакансий — это, как пишут организаторы, возможность ознакомиться с вакансиями на специальном сайте , а также в форме онлайн-переписки «задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени». Список работ и зарплат доступен в течение двух часов, и за это время он может поменяться, так что есть смысл заходить на сайт несколько раз.





Позже все незакрытые вакансии с ярмарки переносятся в общереспубликанский банк вакансий — их можно найти по этой ссылке .

Забегая вперед, скажем, что во многих объявлениях недостаточно данных для соискателя. Например, непонятно, предложенная в вакансиях зарплата — это деньги «на руки» или до вычета налогов (до того, как у вас забрали минимум 14% в счет налогов и взноса в ФСЗН). Кое-где говорится о необходимости знания иностранных языков, но не уточняется, каких именно.





По идее организаторов, ответы на такие вопросы можно было бы получить в онлайн-режиме, ведь на сайте предусмотрели чат с потенциальными работодателями. Мы задавали вопросы пяти компаниям и получили ответ лишь от одной из них. Остальные писали, что мы должны звонить либо оставлять свою электронную почту для получения информации о работе. По сути, электронная ярмарка очень похожа на государственный поисковик работы, который работает лишь в строго определенное время.







Топ-5 вакансий с самой высокой зарплатой в Минске

Организатор минской электронной ярмарки вакансий — комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Минская ярмарка проходила утром 22 апреля, на ней показали около 500 вакансий от МАЗа, «Керамина», «Белсоюзпечати», «Белмедпрепаратов», «Минскремстроя» и других.

Самую большую зарплату предлагают тому, кто готов не сидеть на компьютером в теплом офисном кабинете, а умеет и хочет работать руками. Это монтажники наружных трубопроводов (1500 рублей), слесари аварийно-восстановительных работ (на 1500 рублей и почему-то отдельно на 1400 рублей) в «Минскводоканале».

Там же в топе вакансий с самыми высокими зарплатами инженер по пожарной безопасности на 1360 рублей и прораб на 1300 рублей в том же «Минскводоканале».

На что вообще могут рассчитывать люди с высшим образованием?

По данным Минтруда и соцзащиты на 1 апреля, в Минске на 1 зарегистрированного безработного приходится 19 вакансий. Давайте посмотрим, куда, кроме как на «Минскводоканал», и на какие деньги могут устроиться люди с высшим образованием.

Ошибался тот, кто шел учиться на факультет международных отношений и думал, что диплом специалиста по внешнеэкономической деятельности гарантирует высокую зарплату. На МАЗе специалисту по внешнеэкономической деятельности с опытом работы и знанием иностранных языков предлагают 850 рублей на ставку. Находим аналогичную вакансию этого же работодателя на другом сайте по поиску работы и видим детальное описание вакансии. Работнику необходимо знать законодательство Беларуси в области закупок, контролировать поставку товара, вести переписку с поставщиками на английском языке и делать многое другое.





Также на МАЗе ищут экономиста со знанием иностранных языков на 1000 рублей, инженера на ту же зарплату. А также инженеров различных направлений с зарплатой от 800 (инженер-программист и инженер-электроник) до 900 рублей (инженер-конструктор).





Кроме этого, МАЗ собирается найти дизайнера за 700 рублей, техника-электроника на 500 рублей. Хочется пожелать работодателю удачи в поиске сотрудников.





Закончим на позитивной нотке и снова вспомним «Минскводоканал». Там еще есть вакансия инженера на 1100 рублей, работа для инженера-электрика на 1070 рублей.

А кандидаты без образования?

Если у вас только общее среднее образование и есть хотя бы школьный аттестат за 11 классов, вы можете устроиться уборщиком территорий за 470 рублей в «Минскводоканале» (позже мы узнаем, что работать нужно в Боровлянах, а не в самом Минске), маляром или комплектовщиком за 500 рублей в «Белсоюзпечать» или грузчиком за те же 500 рублей.

Что в регионах?

Вместе с Минском стартовала ярмарка в Лунинецком районе. Здесь искали главного инженера в «Полесьеэлектромаш» на зарплату 2500 рублей, начальника отдела планово-экономического отдела в этой же организации на 1200 рублей.





Далее зарплаты резко сокращаются. На этом же предприятии ищут юрисконсультанта с высшим образованием на 500 руб., инженера-энергетика с высшим образованием на 500 руб., инженера-технолога с зарплатой в 550 рублей. Невольно вспоминается анекдот о статистике и средней зарплате: если вы едите капусту, а они — фарш, то вместе у вас получаются голубцы. По данным Белстата, в феврале 2021 года средняя начисленная зарплата в Лунинецком районе составляла 915 рублей.

Смотрим местные вакансии дальше. В районной ветстанции готовы платить 600 рублей ветврачу с высшим образованием, 550 рублей ветеринарному фельдшеру и 470 рублей водителю автомобиля в районной ветстанции.





Также прошла ярмарка в Ляховичском районе. Здесь искали главного инженера на зарплату 1300 рублей, эколога на 580 рублей (конечно же, с высшим образованием) в ОАО «Жеребковичи». Местное ЖКХ выложило вакансию лаборанта химического анализа на 400 рублей, рабочего ритуальных услуг на 500 рублей, слесарей, электромонтеров и водителей примерно на такую же зарплату.

Когда следующие?

Ближайшие электронные ярмарки вакансий пройдут 23 апреля — для поиска работы в городском поселке Корма, 26 апреля можно посмотреть варианты работы в Оршанском районе, 27 — в Россонском, Смолевичском, Верхнедвинском и Докшицком.

28 апреля ярмарки пройдут сразу во всех областях страны и Минске. В столице обещают вдвое больше вакансий, чем было сегодня. А среди работодателей будут в том числе МЧС, «Атлант», «Амкодор» и другие.