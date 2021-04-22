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Анонсирована версия «Тамагочи» с фотокамерой

22.04.2021 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американское подразделение Bandai анонсировало новую версию популярной игрушки Tamagotchi под названием Pix. Она получила встроенную камеру, которая позволит делать селфи с виртуальными питомцами и в целом «иначе построить свои взаимоотношения» с ними. В компании сообщили, что все снимки хранятся локально.

На селфи можно добавлять различные украшательства — например, милые фоторамки, пишет The Verge. В Bandai игрушку позиционируют как устройство с «социальными» функциями, однако без подключения к сети (которого нет) по нынешним меркам «социального взаимодействия» тут немного.

Отмечается, что ранее Tamagotchi использовала Bluetooth для подключения ко внешним устройствам, однако от этого отказались. Тем не менее, передать данные можно, просканировав «фирменный» QR-код Tama Code.

Обойдется виртуальный питомец Tamagotchi Pix в $60.

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Американское подразделение Bandai анонсировало новую версию популярной игрушки Tamagotchi под названием Pix. Она получила встроенную камеру, которая позволит делать селфи...
 
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